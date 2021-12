Finti poliziotti fermano il conducente di una Porsche, lo rapinano e scappano con la sua auto: fermati Tre ragazzi sono stati fermati con l’accusa di rapina pluriaggravata: sulla loro auto sono state trovate le pettorine che usavano per fingersi poliziotti.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Si sono finti degli agenti della polizia, hanno fermato un uomo a bordo di una Porsche, lo hanno rapinato e poi gli hanno sottratto l'auto: è successo a Milano nella giornata di oggi, mercoledì 1 dicembre. I tre responsabili sono stati fermati dalla polizia mentre erano in fuga. La refurtiva e il mezzo sono stati poi arrestati al legittimo proprietario. I tre adesso dovranno rispondere dell'accusa di rapina pluriaggravata in concorso.

Gli hanno portato via 250 euro in contanti e il cellulare

Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera", i tre avevano addosso una finta pettorina della polizia. Poco dopo la mezzanotte, si trovavano all'incrocio con via Mascheroni (zona Magenta), quando hanno fermato il 36enne. Gli hanno chiesto di accostarsi e gli hanno mostrato un tesserino falso. I tre hanno finto un controllo e hanno perquisito l'uomo. Durante l'attività, lo hanno derubato di 250 euro in contanti e del cellulare. Dopodiché hanno iniziato a perquisire l'auto. Due di loro sono saliti a bordo della vettura e sono fuggiti via.

I tre trovati poco dopo e portati in caserma

Appena resosi conto di quanto accaduto, il conducente ha chiamato le forze dell'ordine. Intervenuti sul posto, ha raccontato quanto gli era appena capitato. La polizia ha fermato i tre in via Vaiano Valle a bordo di un altro veicolo. Durante la perquisizione hanno trovato le pettorine e una targa falsa. Tutti e tre i ragazzi, tra i 22 e i 23 anni e con dei precedenti, sono stati fermati. L'automobile è stata poi recuperata in una strada dove era stata lasciata e restituita al suo proprietario.