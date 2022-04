Finti carabinieri provano a truffare due anziani, la donna li scopre e li fa scappare Due malviventi travestiti da carabinieri hanno provato a truffare una coppia di anziani. Scoperti dalla donna 85enne, sono scappati.

Una donna di 85 anni ha sventato una truffa ai suoi danni e a quelli del marito, suo coetaneo, tentata da due malviventi che, per convincerli a fidarsi, si erano finti carabinieri. Tutto è successo nella giornata di ieri, mercoledì 20 aprile, a Milano. Era piena mattina quando la coppia di anziani è stata avvicinata dai due truffatori mentre si trovava lungo viale delle Forze Armate. Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia di Milano intervenuti dopo la richiesta di aiuto dei due anziani.

Finti carabinieri provano a raggirare coppia di anziani

Secondo quanto comunicato dalla Questura, i malviventi – che hanno approcciato marito e moglie nei pressi del mercato comunale – si sono presentati quali carabinieri spiegando ai due che il figlio era stato arrestato per reati legati al possesso di banconote false. Per questo motivo, hanno chiesto alla coppia di poter entrare nell'abitazione in cui vivono per procedere con una perquisizione al fine di verificare la presenza di ulteriori banconote false. Gli anziani, convinti dalla storia dei due malviventi, hanno accompagnato questi ultimi nel loro condominio ma non appena la donna ha chiesto di poter parlare con il figlio, i due finti carabinieri hanno dovuto negare, mettendola in allarme.

Anziana scopre truffatori e li fa fuggire

La signora ha quindi cominciato a urlare chiedendo aiuto. La reazione, inaspettata, dell'anziana ha messo in fuga i due truffatori, definitivamente scoperti. Dopo la fuga dei due, la coppia di anziani ha allertato le forze dell'ordine raccontando agli agenti della polizia di Milano intervenuti quanto accaduto. I poliziotti ora sono sulle tracce dei malviventi.