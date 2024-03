Finge di aiutare una ragazza fuori da una discoteca in corso Como e poi la violenta: condannato a 10 anni È stato condannato a 10 anni e 10 mesi di reclusione Imad Bourchich, il 39enne che nella notte tra il 31 marzo e il 1 aprile del 2023 aveva stuprato una giovane di 24 anni dopo averla avvicinata all’uscita di una discoteca in Corso Como a Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

È stato condannato a 10 anni e 10 mesi di reclusione Imad Bourchich, il 39enne che nella notte tra il 31 marzo e il 1 aprile dell'anno scorso aveva stuprato una giovane di 24 anni all'uscita di una discoteca in Corso Como a Milano. Alla vittima, parte civile con il legale Andrea Prudenzano, è stata riconosciuta anche una provvisionale di risarcimento da 50mila euro a carico dell'imputato, per il quale è stata disposta anche l'espulsione a pena espiata.

L'uomo, irregolare in Italia e con una pregressa condanna per reati sessuali, aveva avvicinato la vittima con la scusa di aiutarla: la ragazza, stando alle indagini della Squadra mobile coordinate dal pm Francesca Gentilini, in quel momento aveva perso di vista l'amico con cui era stata nel locale e non aveva più il cellulare, le chiavi di casa e alcuni gioielli. Poi, approfittando dello stato della giovane, l'aveva costretta a seguirlo in una zona appartata nei pressi di via Melchiorre Gioia, dove l'aveva violentata e tenuta in ostaggio per più di dieci ore.

"Mi ha tirato due schiaffi in faccia e ha iniziato a minacciarmi, mi diceva ti sfregio, ti ammazzo, non mi far incazzare", aveva messo a verbale la 24enne. "Continuavo a dirgli non è giusto, non voglio, ho anche un fidanzato. Ma lui aveva in mano un coccio di bottiglia, eravamo in un parcheggio deserto. Prima mi aveva detto di chiamarsi Ivan, che sapeva dove era il mio telefono. Ho realizzato troppo tardi che era una trappola". Era il rifugio di fortuna del 39enne, che viveva accampato all'interno del parcheggio multipiano di via Einaudi.