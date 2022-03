Fine stato d’emergenza Covid, Fontana ringrazia Figliuolo: “Finalmente addio al sistema a colori” Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha commentato la fine dello stato d’emergenza per il Covid ringraziando il generale Figliuolo per il lavoro svolto.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Con la fine dello stato d'emergenza fissato a oggi, il governatore della Lombardia Attilio Fontana si è detto contento del "graduale ritorno alla normalità". Il cambio delle regole, a partire da domani 1 aprile, comporterà l'addio al green pass all'aperto e per l'accesso in uffici pubblici, banche, negozi, poste, tabaccai e sui mezzi del trasporto pubblico locale. Fontana ha poi ricordato che "con oggi termina anche il lavoro del generale Figliuolo" al quale il governatore ha rivolto i suoi ringraziamenti "per essere sempre stato disponibile e collaborativo, mantenendo tutti gli impegni nel supportare le Regioni nel realizzare una campagna vaccinale efficiente ed efficace". Allo stesso tempo, Fontana ha augurato "buon lavoro al generale Tommaso Petroni che certamente saprà affrontare nel modo migliore l'incarico conferitogli".

Cosa cambia da domani, venerdì 1 aprile

Oltre alle modifiche già elencate, da domani per andare al bar, al ristorante e al lavoro basterà fornirsi di green pass base, quello che si ottiene tramite il risultato di negatività al Covid attraverso un tampone, rapido o molecolare che sia. Fino al 30 aprile, invece, il super green pass, rilasciato dopo la vaccinazione o la guarigione dalla malattia, servirà per accedere a piscine, palestre e centri natatori, luoghi al chiuso in cui si svolgono sport di squadra e di contatto, spogliatoi e docce, convegni e congressi, centri culturali/sociali/ricreativi, feste, sale gioco, scommesse, bingo e casinò, sale da ballo e discoteche, spettacoli ed eventi e competizioni sportive al chiuso. La necessità di presentare green pass rafforzato continuerà dal primo maggio al 31 dicembre solo all'ingresso di Rsa e ospedali.