Ferrari e Lamborghini con i soldi del bonus facciate: la frode milionaria di una società tra Milano e Varese Le indagini della Guardia di Finanza di Gallarate hanno permesso di far emergere una truffa milionaria sul bonus edilizio al novanta per cento tra Milano e Varese. Con i ricavi illegali sarebbero stati acquistati appartamenti, orologi e auto di lusso.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ferrari, Ducati e Lamborghini in garage. Ma anche appartamenti, soldi in banca, orologi di lusso dal valore di 30mila euro l'uno. Così, attraverso un collaudato sistema di frodi fiscali sul bonus edilizio al novanta per cento, una società operante tra Milano e Varese (con cantieri sparsi tra Gallarate, Cardano al Campo, Cassano Magnago, Busto Arsizio e Parabiago) avrebbe illecitamente intascato circa 2 milioni di euro.

Per questo motivo i finanzieri di Varese e Milano hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro, firmato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, bloccando il denaro in capo alla società coinvolta e tutti i beni nella disponibilità del rappresentante legale. Ovvero, tra gli altri, 640mila euro giacenti sui conti correnti; 153mila euro pari al valore di un appartamento con relativo box in centro a Legnano; 127mila euro come stima del valore di 15 motoveicoli d’epoca e di lusso e un Rolex Yachtmaster in oro 18 carati del valore di mercato di circa 30mila euro.

Un sistema di sovrafatturazione che ha permesso alla società di acquistare Lamborghini Huracan STO, Ferrari 812 Superfast, Ferrari 488, Ferrari FF, Ferrari F8 e una Ferrari da pista, utilizzate sia dal rappresentante legale per fini personali sia per un nascente business in materia di noleggio a breve termine. Un meccanismo illegale per cui il condominio o il singolo proprietario, ignaro, riceveva la fattura da pagare e scarna documentazione in relazione ai lavori da eseguirsi: la stessa società edile, in seguito, procedeva a generare in capo al cliente un credito fiscale enormemente più alto, fino al 300 per cento in più rispetto a quello spettante.