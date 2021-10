Femminicidio nel Bresciano, Elena Casanova uccisa a martellate dall’ex in strada A compiere il femminicidio, Ezio Galesi, con cui la vittima non stava da più di un anno. Secondo le prime informazioni emerse sulla vicenda la donna, Elena Casanova, sarebbe stata avvicinata in strada dall’ex, che ha poi cominciato a colpirla con un martello. La 49enne è morta sul colpo a causa delle ferite riportate.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Una donna di 49 anni, Elena Casanova, è stata uccisa questa sera a martellate dall'ex in strada. A compiere il femminicidio, Ezio Galesi, coetaneo della donna, che ha poi chiamato i vicini di casa dicendo di chiamare i carabinieri e confessando di aver appena ucciso Elena. L'ennesimo femminicidio è avvenuto a Castegnato, in provincia di Brescia. Secondo le prime informazioni, i due non stavano più insieme da un anno. Galesi questa sera ha avvicinato la donna e l'ha presa a martellate: per lei non c'è stato nulla da fare, è morta praticamente sul colpo a causa della violenza dei colpi inferti. L'aggressione è avvenuta a poca distanza da casa della vittima, colta di sorpresa dall'ex che ha iniziato a colpirla col martello, non lasciandole scampo né la possibilità di difendersi. Elena, operaia all'Iveco, aveva appena parcheggiato la macchina e si stava dirigendo verso la sua abitazione quando è stata colpita a morte dal 49enne.

Femminicidio nel Bresciano, Ezio Galesi arrestato dai carabinieri

Ad arrestare l'uomo sono stati i carabinieri. È stato proprio lui, dopo aver ucciso Elena, a chiamare i vicini, dicendo di aver ucciso la 49enne e di chiamare le forze dell'ordine per arrestarlo. Subito sul posto sono arrivati i militari, che hanno fermato Ezio Galesi e lo hanno ammanettato. Saranno loro a indagare sul brutale femminicidio, per capire cos'è accaduto e perché il 49enne abbia deciso di uccidere l'ex. Ulteriori dettagli sulla vicenda saranno forniti nelle prossime ore, quando saranno sentiti anche amici e familiari della vittima per capire se il 49enne abbia già avuto comportamenti violenti in passato.