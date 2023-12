Fa pipì sul muro della chiesa, denunciata: era completamente ubriaca Una donna è stata denunciata e multata dopo essere stata sorpresa a urinare contro il muro di una chiesa di Brugherio (Monza e Brianza) completamente ubriaca.

A cura di Ilaria Quattrone

Una donna è stata denunciata perché sorpresa a urinare contro il muro della chiesa di Brugherio, comune che si trova nella provincia di Monza e Brianza. L'episodio si è verificato nei giorni scorsi e proprio nei pressi del Villaggio di Natale dove decine di cittadini si sono ritrovati per trascorrere qualche ora in pieno stile natalizio.

A un certo punto, alcuni agenti della polizia locale che erano in servizio e impegnati in un'attività di controllo, hanno sorpreso una donna urinare contro il muro della chiesa. La cittadina è residente a Brugherio ed ha 54 anni: gli investigatori l'hanno trovata completamente ubriaca. L'hanno così portata negli uffici della Locale per procedere con l'identificazione. Questo ha consentito ai cittadini presenti nel Villaggio di Natale di poter proseguire con le proprie attività.

La donna è stata denunciata: dovrà rispondere di ubriachezza e atti contrari alla pubblica decenza. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 688 del codice penale, relativo all'ubriachezza, e all'articolo 726 del codice penale, relativo agli atti contrari alla pubblica decenza e turpiloquio, la donna è stata sanzionata.

Dovrà infatti pagare una multa molto salata: per il reato di ubriachezza potrebbe pagare una sanzione che va da 51 euro a 309 euro. Per quanto riguarda gli atti contrari alla pubblica decenza e al turpiloquio, dovrà pagare una multa che va dai 5mila ai 10mila euro.