video suggerito

Ex modella truffata dai chirurghi dei vip, la sentenza: “L’hanno spinta a pagare cifre iperboliche” Due medici, conosciuti per essere i chirurghi dei vip, sono stati condannati dalla Corte d’Appello di Milano perché accusati di aver truffato un’ex modella: sono state depositate le motivazioni della sentenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

42 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono state depositate le motivazioni della sentenza pronunciata dai giudici della Corte d'Appello di Milano che lo scorso 26 settembre hanno confermato la condanna a due anni e mezzo di carcere nei confronti di Marilena Pizzuto e Santo Gentilcore, marito e moglie, entrambi chirurghi estetici molto conosciuti nel mondo dei vip accusati di truffa. La vittima era un ex modella.

I due medici, titolari di uno studio nel centro di Milano, avrebbero ingannato la donna diagnosticandole, tra il 2016 e il 2018, una sclerodermia: le avrebbero detto di avere una grave malattia della pelle, in realtà inesistente, così da spingerla a curarsi con una terapia innovativa e cioè sostituire i muscoli danneggiati con tessuti riprodotti in laboratorio con il suo stesso Dna. In questo modo si sarebbe sottoposta a 22 interventi e avrebbe pagato quasi quattro milioni di euro.

In realtà le avrebbero somministrato un mix di vitamine, minerali e collagene. Da qui le accuse per truffa e il processo che ha portato a una condanna sia in primo che in secondo grado.

Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, i giudici hanno evidenziato la credibilità e attendibilità della parte lesa, Oksana Moroz.

Per la Corte la donna sarebbe stata ingannata e spinta a pagare "cifre iperboliche per prearati che si risolvevano in gocce e pillole dal pressoché nullo valore terapeutico". Sarebbe stata inoltre tenuta in uno stato di "evidenza dipendenza" e sarebbe stata "soggiogata" dai medici. I giudici hanno confermato anche il risarcimento di circa tre milioni di euro. I due medici, che hanno sempre negato le accuse, potranno invece ricorrere in Corte di Cassazione.