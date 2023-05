Ex fidanzato le strofina un panno imbevuto di candeggina sul viso e la violenta, arrestato Un 40enne è stato arrestato con l’ipotesi di reato di violenza sessuale aggravata. L’uomo avrebbe picchiato e violentato la sua ex fidanzata dopo averle strofinato la faccia con un panno imbevuto di candeggina.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un uomo di 40 anni è stato arrestato e portato al carcere Torre del Gallo di Pavia con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Secondo quanto ricostruito, si sarebbe fatto ospitare dalla sua ex fidanzata e l'avrebbe poi costretta a subire atti sessuali nella notte tra venerdì e sabato 27 maggio. Inoltre, le avrebbe anche premuto sul viso uno straccio imbevuto di candeggina.

La richiesta d'intervento in un parcheggio di Pavia

Lo scorso sabato una pattuglia del Radiomobile stava svolgendo un normale servizio di controllo. In un parcheggio della città di Pavia, i militari hanno notato un uomo che sbracciandosi gli chiedeva di fermarsi. Una volta raggiunto, il 40enne ha spiegato che l'ex fidanzata che era seduta sul sedile accanto al suo non voleva tornare a casa.

L'uomo, un cittadino della Repubblica Dominicana domiciliato a Verona, ha raccontato di aver avuto una relazione con quella donna che si era conclusa a fine dello scorso anno. Poco dopo, lei si è trasferita a Pavia per motivi di lavoro e lui era arrivato in città la sera prima in treno per trascorrere qualche giorno con lei.

Al sentire quel racconto, i carabinieri si sono insospettiti. Soprattutto vedendo la donna che, con il volto arrossato, restava in silenzio ma che cercava di fare cenni con la testa ai militari. "Venga con noi in auto, la accompagniamo noi a casa", le hanno detto i carabinieri.

Il racconto della vittima e il fermo dell'ex fidanzato

Una volta portata al sicuro, la donna 37enne ha affermato: "Non voglio rientrare a casa con lui, perché mi ha picchiato e mi ha strofinato sul viso uno straccio che aveva immerso nella candeggina, ho tanta paura". A quel punto è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale San Matteo, dove i medici hanno verificato che la donna aveva ustioni al volto provocate dalla candeggina.

"Quell'uomo mi ha anche minacciata con un coltello e mi ha costretta a subire atti sessuali, è stato terribile", avrebbe detto la 37enne ai dottori. Sentite queste parole, i carabinieri si sono messi sulle tracce del 40enne e lo hanno bloccato mentre era ancora in città. È stato fermato con l'ipotesi di reato di violenza sessuale aggravata e, al momento, si trova nel carcere Torre del Gallo in attesa della convalida del fermo.