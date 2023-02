Evaso dai domiciliari, non si esclude che Massimiliano Sestito abbia già superato il confine Il killer della ”ndrangheta Massimiliano Sestito è evaso dai domiciliari nella notte tra il 30 e il 31 gennaio. Le ricerche sono state estese in tutto il Paese, ma come appreso da Fanpage.it potrebbe anche aver superato i confini italiani.

A cura di Enrico Spaccini

Quando era evaso per la prima volta nell'agosto del 2013, Massimiliano Sestito era stato ritrovato un mese dopo sulla spiaggia di Palinuro a Salerno in costume da bagno. A più di nove anni di distanza, il killer della ‘ndrangheta affiliato alla cosca catanzarese della ‘ndrangheta Iozzo-Procopio-Chiefari ci riprova e i carabinieri non escludono alcuna ipotesi. Come appreso da Fanpage.it, Sestito è evaso dall'abitazione del padre a Pero, nel Milanese, nella notte tra lunedì e martedì 31 gennaio, ma le ricerche sono state estese subito su tutto il territorio nazionale. I militari, al momento, non escludono nemmeno che possa aver oltrepassato il confine italiano.

L'udienza della Cassazione

Domani, venerdì 3 febbraio, si terrà l'udienza della Cassazione. È il terzo grado dell'appello che lo vede accusato dell'omicidio del boss Vincenzo Fermia, ucciso a Roma nel 2013. La Corte d'assise d'Appello di Roma lo ha condannato all'ergastolo, e ora dovrà pronunciarsi la Cassazione.

Era per questo che si trovava in Lombardia in questi giorni. Era stato scarcerato dal penitenziario di Terni lo scorso 12 gennaio e tenuto agli arresti domiciliari nella casa di suo padre a Pero. Qui, nella notte di lunedì 30 gennaio, ha manomesso il braccialetto elettronico e da quel momento di lui non si hanno notizie.

Milanese di nascita, più precisamente di Rho, era già stato condannato a 30 anni di reclusione per l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Renato Lio, ucciso il 20 agosto 1991 in un posto di blocco a Soverato (Catanzaro). Il militare stava perquisendo il bagagliaio dell'auto in cui viaggiava Sestito con altri amici, quando gli ha sparato tre colpi a bruciapelo.