Esplode una rissa, un uomo aggredito finisce in ospedale: si indaga Questa notte un uomo di 41 anni è rimasto ferito in una rissa esplosa nel centro di Desio.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Ieri notte, sabato 4 marzo, i carabinieri sono dovuti intervenire a Desio, un comune che si trova in provincia di Monza e Brianza, per sedare un'aggressione. Non è chiaro cosa possa averla scatenato, ma quello che sembrerebbe essere certo è che le persone coinvolte erano tutte ubriache. Il litigio potrebbe quindi essere nato per futili motivi.

Una rissa forse esplosa per futili motivi

Tutto è iniziato intorno alle 2.35: alcune persone, non è stato dato un numero preciso, hanno iniziato a urlare tra di loro fino a darsene di santa ragione. Considerato come era degenerata la discussione, qualcuno ha deciso di chiamare le forze dell'ordine. Il numero unico delle emergenze 112 ha così inviato in via Mascagni, una auto dei carabinieri.

I rilievi affidati ai carabinieri

I militari non hanno fatto fatica a individuare il luogo in cui si era verificato l'episodio. Mentre svolgevano i rilievi per ricostruire la dinamica e ascoltavano i testimoni per capirne di più, gli operatori sanitari del 118, inviati dall'Agenzia regionale emergenza (Areu) con un'ambulanza, prestavano le prime cure sul posto.

Ferito un uomo di 41 anni: trasportato in ospedale

Questo perché un uomo di 41 anni è rimasto ferito nella rissa. La vittima, di cui non si conosce al momento l'identità, è stato portato dagli operatori sanitari in code giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Non sembrerebbe aver riportato gravi ferite o traumi, ma i medici hanno ritenuto opportuno trattenerlo per tutti gli accertamenti del caso prima di dimetterlo. Al momento non sembrerebbero esserci notizie circa eventuali denunce o arresti.