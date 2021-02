Tragico incidente in montagna: è infatti stato trovato morto G.M., escursionista di 67 anni che risultava scomparso dalla serata di ieri, venerdì 26 febbraio. L'uomo, originario di Vertova (Bergamo), si era recato sul massiccio della Presolana, in provincia di Bergamo, per un'escursione. Stando a quanto ricostruito, il 67enne aveva deciso di pernottare in quota nella notte tra giovedì e venerdì, per poi raggiungere la cima posta a oltre 2.500 metri d'altezza. Ieri sera l'escursionista sarebbe dovuto tornare a casa, ma non vedendolo rientrare e non riuscendo a sentirlo al telefono i suoi famigliari si sono preoccupati e hanno dato l'allarme.

Le ricerche erano partite ieri stesso e avevano visto impegnati l'elisoccorso di Brescia di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) abilitato per il volo notturno e i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino, della stazione di Clusone. Durante le ricerche sono state individuate delle tracce e mentre l’elisoccorso esplorava l’area dall’alto, le squadre del Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) hanno perlustrato la zona della Grotta dei pagani fino alla cima. Nella mattinata di oggi, sabato 27 febbraio, il tragico ritrovamento: il corpo senza vita del 67enne è stato ritrovato alla base della parete nord-ovest della Presolana. Dopo l’accertamento del decesso e il nulla osta per la rimozione del corpo, la salma dell’escursionista è stata recuperata e portata in camera mortuaria. È ancora da ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente costato la vita all'uomo.