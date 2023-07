Escursionista cade in un dirupo: è morto sul colpo Un uomo di 56 anni è morto mentre si trovava sull’alpe Solena durante un’escursione. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo di 56 anni è morto nella giornata di ieri, domenica 2 luglio, mentre si trovava sull'alpe Solena durante un'escursione. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente: sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, c'erano anche le forze dell'ordine per svolgere i rilievi e capire cosa possa essere successo.

L'uomo è precipitato dall'alpe Solena

Sono ancora poche le informazioni arrivate fino a questo momento. Quel che è certo è che l'incidente è avvenuto ieri. L'alpe Solena confina con i monti dello Stelvio che si trovano in Alta Valtellina: il 56enne si trovava lì per un'escursione approfittando della bella giornata di ieri.

Doveva infatti essere una giornata da trascorrere in tranquillità, ma purtroppo non è stato così. L'uomo è precipitato. Una volta che hanno ricevuto l'allarme, gli operatori del Soccorso Alpino della VII Delegazioni sono accorsi subito sul posto e hanno dato il via alle ricerche.

Il soccorso alpino è riuscito a trovare il corpo e recuperarlo con un elicottero

Con loro c'erano anche i militari del Sagf (Scuola alpina della Guardia di Finanza) di Bormio hanno aiutato i colleghi del soccorso alpino. Dopo alcuni minuti, è stato trovato il corpo dell'uomo. È stato recuperato e riportato a valle in elicottero. Per il momento non si conosce l'identità della vittima.

Bisognerà anche cercare di capire cosa possa aver causato l'incidente: se si sia trattato di un errore di valutazione, un malore o altro. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda.