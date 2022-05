Escrementi di topo e sporcizia in una casa famiglia per anziani Odore di urina e gas, disordine e cibi contaminati da escrementi di ratto. Blitz dei Nas in una casa famiglia per anziani del bresciano: adesso i 14 ospiti della struttura dovranno essere ricollocati.

Già entrando nel salotto si poteva vedere, e sentire nell'aria, che qualcosa non andava. Uno strano odore, chiazze di umidità sparse fino in cucina. I carabinieri dei Nas e i sanitari dell'Ats di Brescia hanno setacciato ogni ambiente di una casa famiglia per anziani in un grande centro della bassa bresciana, e hanno trovato di tutto. In bagno spazzole e rasoi sporchi. Nelle stanze comuni, vecchie poltrone maleodoranti. Una patina di sudiciume sul ripiano dei fornelli, nei pressi del lavello, e sul pavimento. Una camera da letto in totale disordine, dove sarebbe stato impossibile dare una pulita per chiunque. Ma la scoperta più inquietante è avvenuta nella dispensa giù in garage, dove erano riposti alimenti contaminati da escrementi di animali (probabilmente ratti): il sequestro è stato immediato, anche se dalla struttura hanno precisato che i cibi in questione non sarebbero stati destinati agli ospiti della struttura. Persistente in ogni stanza del caseggiato, inoltre, un fortissimo fetore di urina misto a gas.

I carabinieri, che durante il controllo hanno anche accertato che parte del personale non risulta in possesso delle necessarie qualifiche, hanno fatto evacuare i 14 anziani ospiti della struttura. Adesso devono essere necessariamente ricollocati: lì dentro non possono più stare. Su questa vicenda verrà probabilmente presto aperta un'inchiesta.