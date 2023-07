Esce per andare al lavoro e scompare: dall’11 luglio si cerca il 19enne Luis Alberto Ochoa Duenas Dall’11 luglio non si hanno più notizie di Luis Alberto Ochoa Duenas, un ragazzo peruviano da tre mesi in Italia che era uscito di casa per andare al lavoro ed è scomparso.

A cura di Giorgia Venturini

Luis Alberto Ochoa Duenas

Aveva mangiato alla mensa dell'Opera San Francesco a Milano e poi si è diretto verso il lavoro. Ma qui non ci è mai arrivato. Dall'11 luglio non si hanno più notizie di Luis Alberto Ochoa Duenas, un ragazzo peruviano da tre mesi in Italia. A denunciarne la scomparsa è stato lo zio due giorni dopo, quando il 14 luglio si è recato al Comando dei Carabinieri di Milano Moscova. Dalle prime ricerche risulta che l'ultima volta sia stato visto in via Padova sempre a Milano.

Il cellulare risulta spento dall'11 luglio

L'ultima volta che è stato visto al lavoro era stato il 10 luglio: il giovane, che a breve compierà 20 anni, lavora come addetto alle pulizie in una palestra della zona di Turro-Roverete a Nord di Milano. Prima dello zio a segnalare la sua assenza è stato il datore di lavoro che l'11 luglio non lo ha visto arrivare al lavoro: così ha provato a mettersi in contatto con lui ma il cellulare del 19enne risultava essersi connesso l'ultima volta alle 14.48 di martedì 11 luglio. Da allora in poi il suo cellulare risulta spento o non raggiungibile. Dalla descrizione fornita da chi lo conosce, il giovane è alto circa 1.50 metri ed ha i capelli e gli occhi scuri.