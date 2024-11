Entro il 2025 ci saranno molte più forze dell’ordine a Milano: arriveranno 522 tra agenti e carabinieri

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, mercoledì 20 novembre, è stato annunciato che a Milano arriveranno nuovi agenti e carabinieri in città. Il termine prefissato è quello di gennaio 2025. Entro la fine di quel mese ci saranno 522 nuove unità della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri. Nei giorni scorsi il sindaco del capoluogo meneghino, Giuseppe Sala, aveva sottolineato quanto fosse importante avere più forze dell'ordine in città proprio per fronteggiare l'incremento dei cosiddetti "reati di strada".

Sulla base di quanto riportato dall'agenzia di stampa Agi, fonti vicine al ministero dell'Interno avrebbero quindi assicurato che entro gennaio ci sarà questo incremento: "Numeri che testimoniano l'impegno del Governo per rafforzare gli organici delle forze di polizia, in particolare nelle grandi città".

Le stesse fonti hanno spiegato che questo incremento si aggiunge alle altre misure che sono state già messe in campo per garantire la sicurezza dei cittadini. In particolare modo si fa riferimento alle "operazioni interforze ad ‘alto impatto' presso le aree più a rischio e gli specifici finanziamenti messi a disposizione per la sicurezza urbana".

Solo alcuni giorni fa, sempre a Milano, sono arrivati altri 150 militari: "Questi poliziotti e carabinieri, seguono i 150 militari che giorni addietro sono già arrivati nel capoluogo lombardo, a conferma del fatto che da parte del Governo Meloni", ha affermato il Deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato.