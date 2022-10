Entrano in una stalla e accoltellano gli animali senza motivo: strage di mucche in una cascina Otto manze uccise e decine di bovini accoltellati in un’azienda agricola del Lodigiano. Il gesto è ancora senza responsabili che hanno agito di notte senza apparente motivo.

A cura di Fabio Pellaco

Immagine di repertorio

Una mattanza crudele e senza alcuna giustificazione. Decine di animali sono stati colpiti a coltellate nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 ottobre in un azienda agricola in provincia di Lodi. Otto manze sono morte per le ferite riportate.

Decine di bovini accoltellati in un azienda agricola

È successo nella cascina Fornelli del comune di Secugnago, di proprietà della famiglia Madonini. Gli autori del gesto non sono ancora stati rintracciati.

L'allarme è scattato alle 5 del mattino di mercoledì quando il mungitore è entrato nella stalla e si è trovato davanti una scena orribile: una manza di dieci mesi accoltellata con più di una dozzina di fendenti e poi sgozzata. Nel corso della giornata sono stati poi scoperti decine di altri capi colpiti e il numero delle vittime tra gli animali è aumentato.

Il bilancio conta al momento otto manze uccise e 35 bovini accoltellati su un totale di oltre 500 capi presenti nell'azienda. Fortunatamente la maggior parte ha riportato solo tagli leggeri e guaribili.

Ancora ignoti gli autori del gesto

Secondo quanto ricostruito dai primi elementi il blitz compiuto da ignoti sarebbe avvenuto in piena notte, verosimilmente nelle ore in cui il mungitore era andato a coricarsi, quindi tra le 24 e le cinque del mattino. Il raid sarebbe stato compiuto da più persone che erano a conoscenza degli spazi dell'azienda agricola e sapevano dove colpire.

Gli autori del gesto sarebbero entrati all'interno della cascina saltando un fossato nei pressi della stalla e poi avrebbero colpito il bestiame ospitato nei recinti dislocati in tutto il territorio dell'azienda agricola Fornelli.

Al momento sono in corso le indagini dei Carabinieri Forestali che insieme ai veterinari dell'Azienda di Tutela della Salute di Lodi sono intervenuti sul luogo della mattanza allertati dai proprietari. Si indaga su possibili avvertimenti o minacce ai titolari dell'azienda agricola i quali però negano di averne ricevuti in passato.