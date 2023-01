Entra negli uffici del Comune e prende a bastonate tutto quello che trova, identificata la 56enne Prima ha insultato i dipendenti del Comune di Trivolzio (Pavia) e poi ha preso a bastonate tutto quello che le capitava a tiro. La responsabile è una 56enne non nuova a episodi simili, già condannata una volta per oltraggio a pubblico ufficiale.

A cura di Enrico Spaccini

Gli uffici del Comune di Trivolzio (Pavia)

Non era la prima volta che si recava agli sportelli dell'ufficio anagrafe di Trivolzio, in provincia di Pavia. La questione da risolvere era sempre la stessa, quell'appartamento di proprietà del Comune che era stato sgomberato. E non era la prima volta nemmeno per quanto riguarda gli insulti rivolti verso i dipendenti comunali. Ieri, martedì 17 gennaio, la 56enne residente proprio a Trivolzio ha anche impugnato il suo bastone come un'arma e distrutto tutto quello che le capitava a tiro.

Prima ha insultato i dipendenti dell'ufficio anagrafe, poi con il bastone ha iniziato a colpire il vetro divisorio dello sportello e le vetrate della porta interna. Non hanno avuto scampo nemmeno le fioriere e gli arredi, alcuni distrutti e altri rovesciato come il distributore automatico di bevande calde.

Riconosciuta la 56enne, in passato altri episodi di aggressione e oltraggio a pubblico ufficiale

All'arrivo della pattuglia dei carabinieri, la 56enne si era già allontanata dal Municipio. La sua identificazione, però, non è stata difficile: quella donna è ben conosciuta dai dipendenti comunali di Trivolzio, visto che un episodio simile le è costato anche una condanna per oltraggio a pubblico ufficiale. Un'altra volta, invece, ha insultato e minacciato una agente della polizia locale.

Il motivo dell'aggressione è sempre la questione relativa allo sgombero di un appartamento di proprietà comunale che, per la donna, non si è mai risolta. Rimangono ancora da quantificare i danni fatti negli uffici comunali e se scatterà la denuncia questa avrà anche l'aggravante di danneggiamento di beni pubblici.