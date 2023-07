Entra in un bar e prova a rapinarlo con una pistola giocattolo: arrestato Un uomo di 62 anni è stato arrestato perché accusato di aver rapinato un locale a Magenta (Milano): l’uomo avrebbe minacciato la cassiera con una pistola giocattolo.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo di 62 anni è stato arrestato dai carabinieri del nucleo Radiomobile della compagnia di Abbiategrasso (Milano) perché accusato di aver rapinato un locale, la Dolce Vita di Magenta. Il 52enne è stato fermato in flagranza di reato e dovrà rispondere di rapina aggravata. L'episodio si è verificato nella serata di martedì 4 luglio.

Il malvivente è stato individuato immediatamente dai militari che, una volta bloccato, hanno recuperato la refurtiva e l'hanno riconsegnata al locale.

L'uomo di 62 anni ha rapinato il bar con una pistola giocattolo

Stando a quanto riportato fino a questo momento, sembrerebbe che i fatti siano avvenuti intorno alle 22. Il 62enne sarebbe entrato nel locale vestito con una divisa da imbianchino. Avrebbe avuto il volto coperto. Si sarebbe subito diretto verso la cassa e avrebbe puntato una pistola a una dipendente. L'avrebbe così minacciata di consegnare il denaro. La donna gli ha dato circa duemila euro in contanti.

Il rapinatore arrestato grazie ai clienti del bar

Il 62enne è poi scappato. Alcuni clienti del bar e lo staff lo hanno rincorso, ma non sono riusciti a bloccarlo. Hanno immediatamente preso il numero di targa dell'automobile che avrebbe utilizzato per fuggire. Hanno poi telefonato al numero unico delle emergenze 112. I carabinieri si sono subito attivati per individuare il rapinatore. E infatti, dopo poche ore, lo hanno fermato nei pressi di Corbetta dove lo hanno arrestato.

La refurtiva restituita ai proprietari del locale

Prima di essere fermato, il malvivente aveva gettato l'arma. Dopo l'arresto, i militari l'hanno trovata e hanno scoperto che in realtà era un giocattolo. Il 62enne è stato portato in carcere a San Vittore mentre la refurtiva è stata riconsegnata ai proprietari del locale.