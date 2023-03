Entra in banca e tenta la rapina: “Ho una bomba”, ma il direttore riesce ad avvertire i carabinieri Un uomo è entrato nella Banca Cesare Ponti in piazza Duomo a Milano con uno zaino sulle spalle. Ha minacciato i dipendenti dicendo che avrebbe fatto esplodere una bomba che aveva con sé. Il direttore, però, è riuscito ad attirare l’attenzione dei carabinieri che lo hanno arrestato.

A cura di Enrico Spaccini

Duomo di Milano

Un uomo è entrato con uno zaino sulle spalle intorno alle 12.30 di oggi, martedì 28 marzo, nella Banca Cesare Ponti, in piazza Duomo a Milano, all'angolo con via Giuseppe Mengoni. Al personale ha detto che avrebbe fatto esplodere la bomba che aveva con sé, se non gli avessero consegnato l'incasso. L'uomo avrebbe minacciato prima un cassiere e poi il direttore della banca.

A quel punto, però, lo stesso direttore è riuscito in qualche modo ad avvertire una pattuglia di carabinieri che stava passando in motocicletta e che aveva visto dalle vetrine. Entrati, i militari sono riusciti a bloccare il rapinatore. Si tratterebbe di un 65enne originario di Reggio Calabria, con alle spalle diversi precedenti di polizia per rapina. È stato arrestato, anche se nello zaino non è stato trovato alcun ordigno. Il 65enne è stato poi trasferito al carcere di San Vittore, con l'accusa di tentata rapina.