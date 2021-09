Elezioni comunali Milano, la lista M5S a sostegno della candidata Layla Pavone

Il Movimento Cinque Stelle a Milano corre da solo, appoggiando la candidatura del nome indicato dal leader Giuseppe Conte, ovvero la ex manager Layla Pavone. Nelle elezioni per stabilire il nuovo sindaco di Milano, che si svolgeranno il 3 e 4 ottobre 2021, il M5s ha quindi la sua lista, formata da 42 nomi per il consiglio comunale.