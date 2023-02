Ecco quando riaprirà il Terminal 2 all’aeroporto di Malpensa, chiuso da tre anni per il Covid Riaprirà il 31 maggio il Terminal 2 di Milano Malpensa, chiuso nel 2020 a seguito della pandemia e del crollo del traffico aereo. Lo scalo lombardo è base della compagnia low cost EasyJet.

Riaprirà dal prossimo 31 maggio il Terminal 2 di Milano Malpensa, chiuso nel 2020 a seguito della pandemia e del crollo del traffico aereo. È arrivata finalmente la decisione di Sea (la società che gestisce lo scalo lombardo) e Easyjet, compagnia low cost che opera incontrastata in quella parte di aeroporto: dopo tre anni di restrizioni Covid, le piste di atterraggio e decollo possono tornare ad accogliere i passeggeri dei cieli.

Il rilancio dello scalo aereo chiuso per tre anni

E non solo. In occasione della riapertura, infatti, sono previste anche numerose migliorie. Nelle scorse settimane infatti sono infatti iniziati i lavori di riqualifica per l’installazione di tecnologie avanzate come il "self bag drop" (che consente l’imbarco in autonomia dei bagagli in stiva) al check-in, nuova logistica dell’area dei controlli di sicurezza e l’inserimento di una macchina di ultima generazione che impiega la tecnologia Tac e che non richiede più la separazione dal bagaglio a mano gli apparati elettronici e i liquidi.

Insomma, l’area dei controlli di sicurezza sarà completamente ristrutturata e avrà un layout più funzionale. Inoltre, grazie all’installazione di nuove linee automatizzate di ultima generazione, verranno accorciati i tempi di controllo e attesa dei passeggeri.

Un ritorno in grande, dopo tre anni di chiusura. "Un importante rilancio dello scalo aereo", le parole di Armando Brunini, amministratore delegato della società Sea. "Abbiamo recuperato gran parte dei viaggiatori italiani ed europei".