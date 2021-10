“È violento, siamo tutte terrorizzate”: ragazzina di 17 anni denuncia il padre padrone Una ragazza di 17 anni, insieme alle sue sorelle e alla mamma, è stata vittima di violenze e insulti da parte del padre. A fine agosto l’adolescente si è presentata alla Questura di Cremona per denunciarlo: adesso l’uomo non potrà più avvicinarsi a loro. La 17enne ha raccontato di una quotidianità fatta di botte e minacce.

A cura di Ilaria Quattrone

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Nostro padre è violento, picchia la mamma, siamo tutte terrorizzate. È un padre padrone": sono queste le parole che una ragazza di soli 17 anni ha utilizzato per denunciare alla Questura di Cremona, il genitore. L'adolescente si è presentata negli uffici della polizia lo scorso agosto e ha raccontato una quotidianità fatta di botte, insulti e minacce. Vittime delle sue aggressioni sono state lei e le sue sorelle, ma soprattutto la madre.

L'uomo non potrà più entrare in casa

Grazie alla denuncia della figlia, come riporta il quotidiano "Il Corriere della Sera", l'uomo di 35 anni non potrà più entrare in casa: nei suoi confronti è stato emesso il divieto di avvicinarsi entro i cinquecento metri. A stabilirlo è stato il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Cremona su richiesta del pubblico ministero Chiara Treballi. Dal racconto della 17enne è emerso che una volta l'uomo aveva spintonato la moglie lesionandole i menischi o ancora l'ha picchiata, dopo che la donna era rientrata dall'ospedale, facendole saltare tutti i punti di sutura. Botte e insulti anche alle figlie: la bimba di undici anni è stata aggredita dopo che aver lavato i piatti aveva lasciato una macchia su una pentola.

A Ostiano 39enne picchia e minaccia la moglie

A Ostiano, sempre in provincia di Cremona, un'altra donna è stata aggredita e minacciata dal marito. L'uomo di 39 anni l'ha picchiata con calci e pugni e poi l'ha minacciata con un coltello. A denunciarlo è stata la moglie che è riuscita a chiamare i carabinieri: i militari hanno così fermato l'uomo. La donna è stata trasferita in ospedale dove è stata dimessa, a causa delle ferite riportate, con una prognosi di dieci giorni.