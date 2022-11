È morto Pierluigi Cerri, l’architetto e designer tre volte Compasso d’Oro È scomparso a 83 anni l’architetto, designer e grafico Pierluigi Cerri, nato a Orta San Giulio nel 1939 ma da sempre milanese. Tre volte Compasso d’Oro, è stato autore di immagini, campagne e allestimenti di fama mondiale.

È scomparso questa mattina a 83 anni l'architetto, designer e grafico Pierluigi Cerri, nato nella piemontese Orta San Giulio nel 1939 ma da sempre milanese. Autore, tre volte Compasso d'Oro, di centinaia di immagini, campagne, oggetti, allestimenti di fama mondiale. I funerali si terranno giovedì alle 14,45, nella basilica di Sant'Eufemia in corso Italia a Milano.

Il ricordo di Stefano Boeri

A dare la notizia su Instagram Stefano Boeri, con un lungo post in ricordo di Pierluigi Cerri. "Aveva il dono rarissimo dell’eleganza, che nella grafica significa tradurre i concetti e le idee in segni limpidi, composti; dotati di una grazia che sembra innata", scrive sui social il presidente della Triennale. "Pierluigi, con un misto di ritrosia, scanzonatura e un’acuta e sensibile intelligenza, non sbagliava mai".

E un ultimo pensiero alla "Milano che non c’è più, che ne se va con lui: quella vera e propria Scuola Milanese che per tre decenni almeno, nel mondo, ha fatto la storia del design, dell’architettura, della grafica, della scenografia. La sua voce, la sua ironia, la sua cultura ci mancheranno molto".

Pierluigi Cerri a Milano dalla trasformazione dell'area Pirelli in Bicocca alla linea di Prada

Nato a Orta San Giulio (Novara) il 22 marzo 1939, Pierluigi Cerri fu in fondo sempre milanese, fin dai tempi degli studi: si laureò infatti al Politecnico di Milano, dove insegnò poi con il semiologo e filosofo Umberto Eco. Nel 1974 fu tra i fondatori della Gregotti Associati: con questa squadra firmò, tra l'altro, la trasformazione dell'area Pirelli alla Bicocca e la celeberrima linea rossa con cui Prada si imbarcò nell'impresa dell'America's Cup.