È morto l’uomo a cui è caduto in testa il cestello di una gru in via Manfredini, aveva 59 anni L’uomo di 59 anni colpito dal cestello di una gru a Milano è morto dopo una notte di agonia al Niguarda.

Purtroppo non ce l'ha fatta. Il 59enne colpito in pieno da un cestello staccatosi da una gru in via Manferini nel pomeriggio di ieri è morto dopo una notte di ricovero all'ospedale Niguarda di Milano. Lo riporta l'Ansa che cita fonti sanitarie. L'uomo, socio della ditta che ha in subappalto i lavori per la ristrutturazione di un sottotetto di un edificio in zona, è stato colpito dal componente meccanico dopo che questi è precipitato per circa quindici metri.

Morto l'uomo colpito dal cestello di una gru a Milano

Scattato immediatamente l'allarme, gli operatori sanitari del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia hanno subito soccorso l'uomo, trovato in condizioni critiche e in arresto cardiaco. I primi a operare la manovra di rianimazione sono stati i ghisa, a cui sono subentrati i soccorritori del 118. Stabilizzato in loco, l'uomo è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda dove è stato preso in cura dai medici. Purtroppo, oggi è arrivata la tragica notizia della sua scomparsa.

Sull'incidente indaga la Procura

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco di Milano. La Procura ha aperto un'inchiesta per indagare sull'accaduto, ponendo sotto sequestro la gru da cui si è staccato il carrello che ha colpito il 59enne. Tutto è successo intorno alle 9 del mattino. Gli inquirenti stanno raccogliendo tutti gli elementi utili al fine di ricostruire cosa sia successo e i motivi per cui il cestello si sia staccato dal braccio meccanico. Sotto choc i colleghi dell'uomo e i numerosi passanti. Oltre al 59enne, non risultano esserci ulteriori feriti.