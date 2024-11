È morto Gianfranco Vialli, il padre del noto campione Gianluca

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 7 novembre, è morto il padre dell'ex calciatore e campione Gianluca Vialli, morto prematuramente il 5 gennaio 2023 a Londra dopo una lunga battaglia contro il cancro. Gianfranco Vialli aveva 95 anni e viveva a Cremona. L'anziano era conosciuto non solo per essere il padre del giocatore, ma anche per la sua attività da imprenditore: era titolare di Casitalia di Spinadesco, un'azienda che produceva prefabbricati.

Gianfranco Vialli lascia la moglie Maria Teresa, i figli Nino, Marco, Maffa e Mila. Come riportato dal quotidiano CremonaOggi, il 95enne viveva in via dei Mille: si tratta di una strada che si trova in pieno centro storico a Cremona. La sua vita è sempre stata divisa tra la famiglia e la sua azienda.

Spesso l'uomo, insieme alla famiglia, si trovava a Grumello Cremonese ed Uniti. Il piccolo comune, in provincia di Cremona, conta meno di duemila abitanti. La famiglia Vialli proprio in questo paese possiede un castello dove sono cresciuti tutti i figli Vialli. Proprio lì, Gianluca Vialli ha iniziato la sua carriera calcistica prima nella squadra giovanile del Pizzeghettone e poi successivamente della Cremonese.

Attorno ai figli e alla moglie, si stringono parenti, amici e conoscenti che lo ricorderanno sempre con affetto sia come grande imprenditore che come persona. Al momento non è stata ancora comunicata la data di celebrazione dei funerali.