È morta in Sardegna Sabrina Boldrocchi, nota imprenditrice milanese dei settori moda e lusso Sabrina Boldrocchi, 51enne imprenditrice milanese molto nota nel settore del lusso e della moda, è morta nella mattinata di oggi all’ospedale di Olbia in Sardegna, dove stava trascorrendo le vacanze. Erede di una delle più importanti famiglie milanesi, era partner della società Fashion&Retail. Il decesso a causa di un male che la donna aveva scoperto lo scorso anno.

A cura di Francesco Loiacono

È morta proprio nel giorno del suo compleanno, a causa di un male che l'aveva colpita lo scorso anno. Sabrina Boldrocchi, 51enne imprenditrice milanese molto nota nel settore del lusso e della moda, è deceduta nella mattinata di oggi all'ospedale di Olbia in Sardegna, dove stava trascorrendo le vacanze. A comunicare la notizia del decesso è stato il "Corriere della sera", e già sulla pagina Facebook dell'imprenditrice sono iniziati ad arrivare messaggi di cordoglio: "So che forse questo non è il posto più adatto, ma mancherai tanto, con il tuo carattere unico mi hai dato fiducia all’inizio del mio mestiere e io lo ricorderò per sempre. Ciao Sabri", ha scritto Rudy Smaila, il figlio di Umberto.

Era erede di una delle più prestigiose famiglie milanesi

Sabrina Boldrocchi era dal 2007 partner della società Fashion&Retail, che fornisce consulenza in importanti operazioni immobiliari legate a brand di moda e non solo: nel gennaio del 2020 aveva assistito il famoso chef-macellaio Salt Bae (al secolo Nusret Gökçe) in un sopralluogo per l'apertura di un ristorante della nota catena di steakhouse. Erede di una delle più importanti famiglie milanesi, con un patrimonio che comprende diversi immobili nel centro del capoluogo lombardo, la 51enne aveva scoperto di essere malata lo scorso anno a Porto Rotondo, nota località vip che la famiglia della donna ha contribuito a sviluppare e dove le feste da lei organizzate erano molto note.

Grande amante degli animali, Sabrina era stata sposata da giovane al fotografo Salvatore La Fata e adesso era legata sentimentalmente al compagno Domenico Torchia. L'ultimo post dell'imprenditrice è di pochi giorni fa, a Ferragosto, quando aveva condiviso un ricordo con i suoi amici.