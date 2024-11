video suggerito

Due uomini aggrediti di notte in strada a Casalpusterlengo: sono stati feriti a colpi di machete I carabinieri di Codogno sono intervenuti a seguito di un'aggressione avvenuta in strada a Casalpusterlengo (Lodi). Due uomini di 33 e 48 anni sono stati feriti a colpi di machete nella notte tra giovedì 31 ottobre e il 1 novembre.

Aggressione notturna per strada nei confronti di due uomini di 33 e 48 anni: secondo quanto emerso finora, sarebbero stati raggiunti da alcuni colpi di machete. È successo a Casalpusterlengo (Lodi), all'altezza di via Mantova.

Sono stati i residenti, attirati dalle urla nel cuore della notte tra giovedì 31 ottobre e venerdì 1 novembre ad allertare le forze dell’ordine. Sul posto si sono così precipitati i carabinieri della compagnia di Codogno con i sanitari del 118.

Tra i due feriti, l'uomo di 48 anni accusava una contusione a un ginocchio e un trauma alla mano sinistra, mentre l'altro di 33 anni mostrava profonde lesioni da taglio alle mani e al volto: ambedue sono stati accompagnati all'ospedale di Lodi, e nonostante la gravità delle ferite non si trovano in pericolo di vita.

Al momento non si conosce l’origine dell’aggressione e l’arma bianca, probabilmente un machete, non è stata ancora ritrovata. Mentre i militari di Codogno sono alla ricerca dei responsabili dell'aggressione, in fuga dopo l'assalto ai due uomini per strada. Fondamentali, per chiarire la dinamica dell'accaduto, saranno i risultati delle telecamere di sorveglianza della zona: l'attività investigativa, ora, mira a stabilire se si sia trattato di un'aggressione casuale o, invece, di una vendetta o di un regolamento di conti.