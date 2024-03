Due pitbull scappano dal cortile di una casa e azzannano due persone e i loro cani in strada Due persone sono finite in ospedale perché morsi da due pitbull scappati dal cortile di una casa: i feriti hanno provato a mettere in salvo i loro cagnolini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Momenti di paura a Medolago, in provincia di Bergamo. Qui due pitbull sono scappati dalla recinzione della loro casa e hanno assalito due persone e che stavano portando in passeggiata i loro due cani. Tutto è accaduto tra via Monsignor Clemente Riva e via Dante.

I feriti sono un uomo di 76 anni e una donna di 39 che hanno cercato di difendere i loro cagnolini dall'attacco dei due pitbull. Nulla è bastato però per evitare l'aggressione: le due persone sono state morse alle braccia, così come sono stati feriti i loro due cani. Sul posto si sono precipitati in loro soccorso gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118. I feriti sono stati medicati sul posto e trasportati in ospedale.

Intanto gli agenti in poco tempo sono riusciti a risalire alla proprietaria dei due pitbull: ora la donna rischia una denuncia per lesioni personali. Verranno fatti tutti gli accertamenti del caso: la proprietaria dovrà anche chiarire come gestiva e come ha cresciuto i due pitbull.