Dove trovare i migliori brunch a Milano Dove fare brunch a Milano? Ecco la mappa dei locali, ristoranti e bistrot per fare brunch nel weekend o in settimana, anche con i bambini.

A cura di Redazione Milano

Ci sono tantissimi locali in cui a Milano è possibile fare un brunch. Bacon, uova, pancakes, toast, bagel sono solo alcuni dei piatti che è possibile degustare nel capoluogo meneghino. Il tutto accompagnato da tè, caffè e cocktails. Tra i tanti locali, i più famosi sono L'Ov Milano che si trova nei pressi della Triennale di Milano e ancora Hygge che si trova in zona Colonne di San Lorenzo a pochi passi dal Duomo di Milano.

California Bakery

Dalle 11 alle 17 e nei giorni del sabato, domenica e festivi, al California Bakery i tavoli sono riservati al brunch. Si può scegliere un piatto principale tra avocado toasts, bagels, pancakes, eggs, hamburgers, sandiwiches, bowls. A queste si possono aggiungere potatoes rosti, spinaci al burro, patatine fritte e anelli di cipolla. Nel prezzo, come accade in quasi tutti i brunch, sono poi compresi succo d'arancia, te e caffè.

Biancolatte

Fonte: Facebook

In via Filippo Turati, al civico 30 c'è il locale Biancolatte dove ogni sabato e domenica si può degustare il brunch. Il locale offre un piatto classico con pancakes, bacon, salmone marinato, uova strapazzate, bacon e patate al forno, pannocchia, sciroppo d’acero. Per chi preferisce una offerta più leggera, è previsto un piatto brunch alla frutta con pancakes, frutta fresca, sciroppo d’acero e uova strapazzate.

Dulcis in Fundo

Fonte: Facebook

Al Dulcis in Fundo il brunch è disponibile il sabato e la domenica dalle 12 alle 15. Per gli adulti il costo è di 25 euro, escluse le bevande, mentre per i bambini è di quindici euro. I piatti salati prevedono uova strapazzate con pancetta nostrana, quiche finocchi e grana, focaccia con salame e crema alle olive, polenta e brie, sformato di zucca e salvia, spiedino bufala pomodorino e oliva. Ci sono anche i dolci con i classici pancake con sciroppo d'acero, la torta di mele e i drizzle-cake all'arancia.

Potrebbe essere selezionato anche un piatto a scelta con Croque monsieur con friarielli o in alternativa Roast-beef con insalata sedano e grana, l'Insalata polpo finocchi carote e maionese o ancora il Bulgur con verdure.

L'Ov

Fonte: Facebook

Il noto locale L'Ov offre un brunch ricco e con piatti alla carta. Il costo è di 32 euro. Il brunch classico prevede uno yogurt con granola fatta in casa, la macedonia di frutta fresca, i croissant con marmellata ai frutti rossi e anche il french toast, il baked beans e le patate al forno.

Sarà possibile scegliere il tipo di uova tra in camicia, al tegamino e strapazzate e anche l'ingrendiente che si preferisce tra bacon, salmone e avocado. Si possono poi condividere i pancake. Sono inclusi il caffè e il succo di frutta. C'è poi un'alternativa alla carta.

Ofelé

Fonte: Facebook

Il sabato e la domenica da Ofelè è possibile trovare una selezione di piatti tipici del brunch che vengono preparati al momento. Nel menù è compreso un piatto a scelta, un caffè americano un cappuccino, un latte macchiato, un tè o una tisana a volontà, una bevanda e una coccola a scelta tra i dolci del giorno.

Hygge

All'Hygge di Milano, il cui nome è un termine nordico, è un noto locale dove è possibile fare un ottimo brunch il sabato e la domenica dalle 10 alle 15. In questo ristorante è possibile condividere esperienze davanti a un buon caffè, uova strapazzate, pancake. Il costo è di 26 euro. Il menù prevede uovo pochè, smørrebrød con guacamole di carota, burro d'arachidi homemade, menta, patate, vichyssoise, ceci, mandorle croccanti al pomodoro e poi diversi dolci.

Tel Chi

Al Tel Chi il brunch del sabato e della domenica è diviso in due turni: il primo dalle 11 alle 13 e il secondo dalle 13.30 alle 15.30. Il costo è di 25 euro. Per un maxi brunch basta aggiungere cinque euro in più. Si potrà scegliere una bevanda dalla lista, un piatto salato, un contorno da abbinarci, un piatto dolce e un contorno da abbinare a questo.

È compreso pane burro e marmellata, yogurt greco con miele, macedonia di frutta, succo d'arancia, acqua, caffè americano o espresso e the caldo. È prevista inoltre anche una alternativa al. brunch.

Spica

Il brunch di Spica prevede una degustazione di assaggi che consentono di fare il giro del mondo per poi arrivare al piatto principale. Nell'offerta del locale sono inclusi acqua e caffè. Tra gli assaggi ci sono bao al vapore, il dim sum con carote scalogni e mandorle, l'insalata di pomodori di bamwra e il tato croccante. Si può scegliere un piatto principale tra America, libano e Cina. Il costo è di 30 euro.