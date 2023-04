I migliori ristoranti dove mangiare all’aperto a Milano, dal centro alla periferia Dove mangiare all’aperto a Milano? Dal centro alla periferia, ecco la mappa dei migliori ristoranti in città con terrazze, giardini e dehors dove pranzare o cenare all’esterno.

Al Garghet

Quando i primi raggi di sole iniziano a scaldare l'asfalto, i milanesi (e non solo) cercano sempre più luoghi all'aperto per pranzare e cenare all'aria aperta. Torna la bella stagione, insomma, e tornano a colorarsi terrazze, giardini e dehors meneghini in ogni angolo della città.

Ecco allora un elenco dei migliori ristoranti all'aperto in tutte le zone di Milano, dal centro alla periferia, passando per i Navigli.

Centro città

Di seguito i migliori ristoranti all'aperto del centro di Milano, nascosti in luoghi magici come I chiostri di San Barnaba.

Ristorante la Brisa

I tavoli imbanditi del Ristorante La Brisa di Milano

A due passi da un palazzo imperiale di età romana, il Ristorante La Brisa è uno dei più esclusivi del centro città di Milano. Qui, in via Brisa 15, si può mangiare all'ombra di tigli secolari al riparo dai rumori della città.

Cavoli a merenda

La terrazza di Cavoli a Merenda

Situato in appartamento del piano nobile in corso Magenta 66, Cavoli a Merenda offre una terrazza prenotabile in esclusiva da 20 a 40 ospiti.

I Chiostri di San Barnaba

I chiostri di San Barnaba

In pieno centro a Milano, in via San Barnaba 48, I chiostri di San Barnaba offrono un riparo dalla città con degli spazi intimi ed eleganti immersi nel verde.

Voce in Giardino di Aimo e Nadia

Voce in Giardino

In via Manzoni 10, nel Giardino di Alessandro, si possono ammirare alcune sculture di arte contemporanea realizzate da grandi artisti. Nonché, ovviamente, la cucina stellata di Aimo e Nadia.

Milano ovest

Una lista dei ristoranti all'aperto a Milano ovest, dal Tagiura all'Osteria del Binari.

Tagiura

Ristorante Tagiura

Un angolo di pace nella Milano della circonvallazione, zona Lorenteggio. Il Tagiura, rinomato ristorante ed enoteca di via Tagiura 5, offre ai propri clienti una riparata zona all'aperto nel suo cortile interno.

Al Fresco

Ristorante Al Fresco

Posizionato in via Savona 50, a due passi dal Mudec e dell'Armani Silos, il Ristorante Al Fresco gode di un immenso giardino dove poter trovare refrigerio pomeridiano o serale per godersi un pasto dopo una giornata di caldo.

Osteria del Binari

Osteria del Binari

La storica Osteria del Binari si trova proprio a ridosso della stazione dei treni di Porta Genova, in via Tortona 1/3. Ristorante elegante, si possono mangiare le migliori prelibatezze milanesi e lombarde e non solo. Al suo interno gode di un grande cortile riparato dai raggi del sole da un'edera rampicante che tiene al fresco i commensali.

Milano nord

I migliori ristoranti all'aperto nelle zone di Milano nord. Tra Inscì e il Ratanà, c'è ancora tanto altro.

Acquacheta

Il ristorante Acquacheta

Di sé, Acquacheta dice che "è un ristorante con braceria. Propone una cucina stagionale con forti influenze toscane. La location suggestiva ti fa sentire fuori città". Ed è così, considerando che in realtà si trova in via Erodoto 2.

Inscì

Il ristorante Inscì

Inscì, ovvero "così". A Milano si fa… così. Il ristorante di via Galileo Galilei 5 è un'ottima meta appena fuori dal centro storico per mangiarsi un piatto di pasta o fare un aperitivo all'ombra del pergolato e degli alberi piantumati installati nel cortiletto interno.

Ratanà

Il ristorante Ratanà

Nel centro della Biblioteca degli Alberi di Milano, tra Gae Aulenti e il Bosco Verticale, in via Gaetano de Castillia 28, Ratanà è uno dei posti più suggestivi della città, specialmente d'estate. Il suo immenso spazio all'aperto è il posto perfetto per sentirsi in pace con Milano dopo le corse della giornata.

Milano est

I ristoranti all'aperto più buoni di Milano est, luoghi suggestivi come Canteen e Particolare.

Un posto a Milano

Un posto a Milano

Dentro a Cascina Cuccagna, in via Cuccagna 2, Un posto a Milano per tanti è "il posto". Una via di fuga rurale all'interno della città più urbanizzata d'Italia.

Particolare

Particolare

Del loro giardino interno, i proprietari dicono che è il "punto di forza di Particolare che vi porta fuori città in un attimo". Il luogo esterno del ristorante di via Tiraboschi 5, è "immerso nel verde delle piante grazie ad ampie vetrate che rendono l’idea di una grande serra nel cuore di Milano".

Canteen

Canteen

Senza ombra di dubbio (ma con la giusta dose d'ombra per ripararsi dal caldo milanese), Canteen è uno dei ristoranti e locali più suggestivi della città. Lo trovate in via Archimede 10.

Milano sud

Milano sud e i suoi ristoranti all'aperto: alcuni sono storici, come Al Garghet e Al Laghett.

Ristorante 4cento

Ristorante 4cento

Nei pressi del Vigentino, in via Campazzino 14, il Ristorante 4cento offre ai propri clienti di evadere dalla vita milanese per qualche ora in un ambiente che è l'opposto della city.

Al Garghet

Al Garghet

Meta prediletta di gran parte dei milanesi, Al Garghet offre un giardino interno illuminato a giorno e rigoglioso come un bosco. Si trova in via Selvanesco 36.

Al Laghett

Al Laghett

La famiglia Gerosa, che lo ha fondato e lo gestisce dal 1890, lo definisce "un'oasi di pace, non lontano dal centro milanese, in cui poter trascorrere una piacevole giornata all’aperto, festeggiare una ricorrenza o ritrovarsi con gli amici riscoprendo il piacere del pranzo della domenica, in un ambiente accogliente e familiare, gustando la buona cucina di un tempo". Tutto questo è Al Laghett, in via San Arialdo 126.

Mestè

Il ristorante Mestè

Con uno spiazzo ghiaioso fuori dalla porta di ingresso, in via Corrado il Salico 12, il ristorante Mestè di Milano è una buona destinazione per pranzi o cene in un ambiente famigliare.

Distreat

Il ristorante Distreat

Cos'è Distreat lo spiegano bene i suoi proprietari: "Un luogo piacevole, poliedrico, che si può frequentare e vivere durante tutta la giornata. È un “distretto” del mangiar bene e dello star bene, in cui si entra per scoprire persone, sapori nuovi e altre cose belle". Il ristorante è situato in via Imperia 3, a due passi dal Naviglio.

Al Cortile

Il ristorante Al Cortile

Ubicato in via Giovenale 7, a due passi da Porta Ticinese, Al Cortile racchiude l'essenza del suo essere ristorante già nel nome. Qui si può mangiare circondati da piante e alberi che mantengono l'ambiente fresco.

Erba Brusca

Il ristorante Erba Brusca

Nascosto tra Chiesa Rossa e il Gratosoglio, in Alzaia Naviglio Pavese 286, Erba Brusca è la fuga milanese da Milano. Un luogo romantico dove trascorrere una serata di cena con amici o la dolce metà.