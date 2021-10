Dopo la multa da 200 mila euro per la privacy ecco come cambiano gli esami all’Università Bocconi Tornano gli esami in presenza all’Università Bocconi e cambiano alcune regole per chi dovrà invece, per diversi motivi, sostenere ancora le prove a distanza. Dopo la multa da 200 mila euro da parte del Garante della privacy, gli esami che dovranno essere sostenuti online si avvarranno solo del blocco del browser, mentre il controllo video avverrà solo in videochiamata da parte del professore, senza la registrazione, come accadeva prima.

A cura di Simona Buscaglia

Foto di repertorio

Per molti studenti delle Università è giunto il momento di tornare a sostenere gli esami in presenza. Questo vale anche per gli studenti della Bocconi di Milano. L'Ateneo, dopo la sanzione di 200 mila euro ricevuta in seguito alla segnalazione di uno studente al Garante della privacy sulle modalità di registrazione delle prove svolte a distanza, ha mandato in questi giorni le nuove regole che si dovranno seguire per svolgere gli esami. Nessuno però dei 29 rappresentanti degli studenti della Bocconi aveva ricevuto una comunicazione sul provvedimento del Garante. "Da parte degli studenti c'è stata un po' di sorpresa – ha dichiarato a Fanpage.it Achraf Fadhel, rappresentante degli studenti al CdA – come rappresentante degli studenti siamo stati dispiaciuti perché abbiamo appreso della notizia della multa dai giornali. Dall'università non c'è stata una comunicazione al riguardo e agli studenti che venivano da noi a chiedere delucidazioni non sapevamo cosa dire e come chiarire i loro dubbi. È stata una situazione che ci è dispiaciuta molto".

Chi potrà svolgere le prove ancora a distanza e chi dovrà farlo in presenza

"Nelle scorse settimane abbiamo avuto un po' di riunioni dove abbiamo discusso del rientro in campus anche in riferimento agli esami e ci è stato detto che sarebbero tornati in presenza salvo alcune categorie particolari di studenti che continueranno invece a sostenere gli esami online" ha precisato Fadhel. In questi giorni "è stato comunicato che per questi esami online si sarebbe usato un software diverso rispetto a quello che registrava il video. Verrà esclusivamente bloccato il browser e il controllo avverrà in videochiamata con il professore". Gli esami saranno in presenza, alcuni con il supporto del pc, altri scritti nel modo "tradizionale" e altri invece verranno ancora svolti a distanza per alcune categorie precise di studenti. Ad esempio per quelli positivi al Covid-19 o quelli entrati in contatto con una persona positiva, per chi ha particolari fragilità, ad esempio è immunodepresso, per chi ha dei blocchi dei visti nel paese di provenienza, per chi sta svolgendo stage o studi all'estero e per chi sta studiando in altre università e sta seguendo online le lezioni della Bocconi.