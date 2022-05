Torna Milano per Gaber, domani al Teatro Lirico intitolato al Signor G. il concerto di Neri Marcorè Torna “Milano per Gaber”, la manifestazione creata e voluta da Fondazione Gaber per omaggiare il grande cantautore milanese. Eccone il programma.

Torna finalmente in presenza "Milano per Gaber", l'evento creato e promosso dalla Fondazione Gaber per approfondire la dimensione teatrale e culturale dell'indimenticato cantautore milanese scomparso 19 anni fa. L'edizione che sta per cominciare vanterà sei iniziative diversificate a cui potranno partecipare i cittadini dopo l'annullamento del 2020 e lo streaming del 2021. Dalla Fondazione Gaber sottolineano l'importanza del ritorno del progetto in concomitanza con la riapertura del Teatro Lirico di Milano intitolato proprio a Giorgio Gaber e gestito da Matteo Forte.

Il via con il concerto di Neri Marcorè al Teatro Lirico di Milano

Proprio dal Lirico di Milano in via Larga inizierà la rassegna di Milano per Gaber. Per domani sera, martedì 31 maggio, è fissato infatti il concerto tributo di Neri Marcorè e i suoi musicisti dal titolo "Concerto per il Signor G.". L'evento è in sold out da poche ore dopo la messa in vendita dei biglietti. A fare gli onori di casa, Massimo Bernardini, amico e biografo di Giorgio Gaber. Come spiegato da Paolo Dal Bon, presidente della Fondazione Gaber, "Concerto per il Signor G. è il primo grande evento dedicato all'artista nel teatro recentemente a lui titolato. Siamo onorati per questo evento che Neri Marcorè generosamente offre alla città di Milano. È stato bello constatare come, in pochissimo tempo, i 1500 posti disponibili al Teatro Lirico siano andati esauriti e questo ci ricorda le fantastiche performance di Gaber che aveva sempre un Teatro Lirico strapieno".

Gli altri eventi di Milano per Gaber

7 giugno – Teatro Grassi – Ore 20.30 Maurizio De Giovanni legge Gaber in cui l'autore di romanzi gialli propone una personale lettura di alcuni storici racconti e monologhi tratti dal repertorio in prosa di Gaber e Luporini.

8 giugno – Teatro Grassi – Ore: 20.30 Il dio bambino di Gaber-Luporini con Fabio Troiano che, con la regia di Giorgio Gallione, ne valorizza attualità ed empatia restituendone l’ironia, il cinismo ma anche la tenerezza di questa pièce.

9 giugno – Teatro Grassi – Ore: 20.30 Gioele Dix in Inediti di Gaber e Luporini con Silvano Belfiore (pianoforte) e Savino Cesario (chitarra).

10 giugno – Teatro Grassi – Ore: 20.30 Incontro con Sergio Staino, disegnatore e scrittore.

16 giugno – Teatro Grassi – Ore: 21.30 Quando sarò capace di amare con Stefano Massini e l'Orchestra Multietnica di Arezzo. Massini offre un personalissimo e autorevole omaggio a Giorgio Gaber.