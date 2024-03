Donna in bici viene travolta da una moto: soccorsa in coma Nel pomeriggio di oggi venerdì 8 marzo ad Arese, in provincia di Milano, una donna era in sella alla sua bici quando è stata investita da una moto: è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Una donna di 67 anni si trova in gravi condizioni all'ospedale San Carlo di Milano: è arrivata in coma a causa di un forte trauma cranico. Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, la donna era in sella alla sua bicicletta nel pomeriggio di venerdì 8 marzo ad Arese, in provincia di Milano, quando è stata investita da una moto. Il conducente del mezzo a due ruote si è fermato subito a prestare soccorso.

L'incidente è avvenuto verso le 17.30 in viale Monte Resegone. Subito dopo l'impatto sono stati chiamati i soccorsi: i sanitari del 118 arrivati immediatamente sul posto hanno intubato la donna prima di trasportarla in codice rosso in ospedale. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Rho: i militari stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.