Una donna residente a Corbetta, in provincia di Milano, si sarebbe ammalata nuovamente di Coronavirus durante questa nuova ondata dopo essere stata già contagiata dal virus a marzo. A raccontare quello che sarebbe un caso raro e ancora oggetto di molte discussioni in ambito scientifico è il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, che ha riportato l'episodio ai propri cittadini su Facebook e si è mostrato tra l'altro sicuro di ciò che ha detto. A chi, infatti, gli suggeriva di utilizzare il condizionale, proprio in riferimento ai dubbi che serpeggiano anche nel mondo scientifico a proposito della durata della protezione immunitaria nel caso in cui si sia stati già contagiati dal virus, ha risposto senza mezzi termini: "Ho comprovate documentazioni sanitarie, il condizionale stavolta non serve".

A raccontare l'episodio il sindaco di Corbetta su Facebook

Questo il racconto fatto dal sindaco: "Una nostra concittadina, già positiva a marzo, dopo essere guarita col doppio tampone negativo, ora si ritrova a dover lottare ancora contro questa temibile malattia. E non sta bene, questa volta l’ha presa più forte!". Il dettaglio del doppio tampone negativo è importante: significa che tecnicamente, in base al protocollo che era in vigore a marzo, la signora in questione era effettivamente guarita dal virus, a meno di errori nell'esecuzione del tampone stesso.

Il sindaco ha iniziato il suo post scrivendo: "Succede, può accadere anche questo". Il primo cittadino ha raccontato l'episodio anche per sottolineare come il Coronavirus non sia "un nemico immaginario", ma "un male invisibile ma tremendo che imperterrito attacca ancora con ferocia". Ballarini ha poi espresso tutta la sua vicinanza alla donna che si è reinfettata e anche ai tanti concittadini che risultano positivi, con l'augurio che possano guarire presto e tornare a vivere come meritano. "Non vi lasceremo soli! Dobbiamo essere forti, ma soprattutto dobbiamo essere uniti e comportarci con responsabilità e serietà e compiere i sacrifici necessari per non danneggiare la vita" propria e dei propri cari.