Donna fermata dalla Polizia locale a Milano, gli agenti la colpiscono con manganelli e spray al peperoncino Si tratterebbe di un intervento della polizia locale a Milano, zona Bocconi. La scena, molto cruda, è stata ripresa da un video amatoriale realizzato da una finestra ed è diventata virale: una donna viene colpita da violente manganellate al fianco e alla testa mentre è seduta sul marciapiede.

La polizia immobilizza una donna a Milano, sferrandole manganellate al fianco e alla testa

Violente manganellate alla donna a terra, assestate dritte al fianco, anche se giace immobile e non mostra atteggiamenti violenti. E ancora spinte, calci e una spruzzata di spray al peperoncino in pieno volto.

È la scena immortalata da un video che sta facendo il giro del web, e ripresa da un balcone in via Castelbarco (zona Bocconi) a Milano: si tratterebbe di un intervento della polizia locale nei confronti di una donna. Particolarmente pesante e impressionante.

Al momento non è chiaro cosa sia accaduto prima del tentativo di ammanettamento della donna da parte delle forze dell'ordine, e la stessa polizia non ha ancora rilasciato dichiarazioni sul fatto: sono ancora in corso tutti gli accertamenti del caso, tra indagini interne della polizia e un'inchiesta della Procura di Milano. Nel frattempo, però, si alzano le voci di indignazione dei cittadini.

Immagini crude, forti, che spingono l'autore del video ad accendere la videocamera del telefonino e a diffondere online l'intera scena. La donna viene prima fatta cadere a terra, poi colpita da quattro agenti della polizia locale mentre è seduta sul marciapiede.

Prima un colpo sferrato alle spalle, con una manganellata alla testa. Poi ancora colpita, sempre dallo stesso agente, al fianco destro mentre è girata dall’altra parte dopo essere stata resa inoffensiva con lo spray al peperoncino. Infine un ultimo colpo alla testa, secco, sferrato mentre un altro agente sta cercando di metterle le manette ai polsi.

Il Comune di Milano fa sapere che stanno "facendo tutte le verifiche per capire cosa sia successo e quali siano le responsabilità e quindi i provvedimenti da prendere nei confronti degli agenti coinvolti". "La Polizia Locale – continua Palazzo Marino – è in contatto con autorità giudiziaria per attivare le necessarie azioni della magistratura".