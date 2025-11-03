Donna di 43 anni accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano: è grave

Una 43enne è stata accoltellata questa mattina, lunedì 3 novembre, in piazza Gae Aulenti a Milano. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda.

Una donna di 43 anni è stata accoltellata questa mattina, lunedì 3 novembre, in piazza Gae Aulenti a Milano. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto, intorno alle 9, un'ambulanza e un'auto medica in codice rosso. Dopo le prime cure, la donna, Anna Laura Valsecchi dipendente di Finlombarda, è stata trasportata con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. I carabinieri del nucleo Radiomobile sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Come appreso da Fanpage.it, la 43enne è stata colpita alla schiena con un coltello da cucina di grandi dimensioni e ora sarà sottoposta a un intervento chirurgico. Durante il trasporto in ospedale sarebbe rimasta sempre cosciente. Gli investigatori stanno analizzando i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza della piazza per poter identificare e individuare l'aggressore, che al momento è ancora in fuga.

