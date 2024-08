video suggerito

Donna di 42 anni cade e rimane agganciata al trattore guidato dal marito: è gravissima Una 42enne di Livigno (Sondrio) è rimasta agganciata e incastrata tra gli ingranaggi di un mezzo agricolo guidato dal marito nel pomeriggio del 10 agosto. La donna è stata trasportata in ospedale con la massima urgenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

(immagine di repertorio)

Una 42enne di Livigno (in provincia di Sondrio) è rimasta gravemente ferita in seguito a un incidente sul lavoro nel pomeriggio di ieri, sabato 10 agosto. Stando a quanto ricostruito, la donna stava lavorando il fieno con il marito nella frazione Trepalle quando è rimasta agganciata al macchinario guidato dall'uomo in retromarcia. Quando si è accorto di quanto accaduto, l'uomo ha spento il mezzo e chiesto aiuto, ma la moglie era già incastrata tra gli ingranaggi. La 42enne si trova ora ricoverata all’ospedale Santa Chiara di Trento, in pericolo di vita e in prognosi riservata.

L'incidente è avvenuto intorno alle 17 del 10 agosto, in un campo di Trepalle. L'uomo si trovava a bordo della trattrice agricola, con cui stava procedendo al caricamento del foraggio, mentre la moglie era sul prato a raggruppare il fieno per semplificare le operazioni. Ad un certo punto, l'uomo avrebbe ingranato la retromarcia senza accorgersi della presenza della donna sulla sua traiettoria: dopo averla fatta cadere, l'ha agganciata con i denti del caricatore.

Resosi conto di quanto stava succedendo, l'uomo ha spento il mezzo e chiesto aiuto. Sul posto sono arrivati i sanitari con l'elisoccorso, i vigili del fuoco volontari di Livigno e la polizia locale. La 42enne era finita nel turbine del caricatore. Una volta estratta, è stata stabilizzata sul posto. I sanitari le hanno subito riscontato ferite gravissime agli arti, sia superiori che inferiori, e alla mascella.

Con l'elisoccorso la donna è stata trasportata con la massima urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove si trova ora ricoverata. La prognosi è riservata e le sue condizioni sono gravissime. Intanto, la polizia ha proceduto con il sequestro del mezzo agricolo e, insieme ai tecnici di Ats della Montagna, gli agenti stanno lavorando per accertare la dinamica dell'incidente.