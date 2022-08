Donna di 22 anni accoltellata in centro a Milano: è caccia all’aggressore Una donna di 22 anni è stata accoltellata più volte nella centrale piazza della Repubblica a Milano nella mattinata di oggi mercoledì 17 agosto.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Paura in centro a Milano nella mattinata di oggi mercoledì 17 agosto. Una donna di 22 anni è stata accoltellata più volte nella centrale piazza della Repubblica. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire. Da una prima ricostruzione – grazie alla testimonianza di alcune persone che hanno assistito all'aggressione – la donna è stata colpita al termine di una lite con un uomo. Resta ancora da capire se i due si conoscevano e perché è scoppiata la lite.

La donna non è in pericolo di vita

Subito è stato lanciato l'allarme al 112: sul posto sono intervenuti i medici e paramedici con la massima urgenza. La ragazza è stata soccorsa e stabilizzata. Le sue condizioni non sono preoccupanti, non è in pericolo di vita. Per le cure e le medicazioni delle ferite da taglio riportate superficialmente al torace e all'addome è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Intanto in queste ore la polizia è alla caccia dell'aggressore: fondamentali saranno le telecamere di video sorveglianza della città che potranno permettere agli agenti di risalire all'identità dell'uomo.

L'aggressione verso le 8 di mattina

Al momento è certo che attorno alle 8 in piazza della Repubblica alcuni passanti hanno visto un uomo e una donna – entrambi stranieri – litigare in strada. Poi le urla e la chiamata di alcuni passanti subito ai soccorsi. Fortunatamente la donna non è in pericolo di vita. Si cerca l'aggressore per arrestarlo.