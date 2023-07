Domani tornano i temporali in Lombardia: cosa prevede l’esperto meteo per il fine settimana Torna la pioggia domani sabato 29 luglio in Lombardia. A Fanpage.it l’esperto meteo Flavio Galbiati rassicura: “Nulla a che vedere con i precedenti nubifragi”.

A cura di Giorgia Venturini

Domani sabato 29 luglio la Lombardia torna a essere bersaglio di qualche temporale, "ma nulla a che vedere con quelli dei giorni scorsi", tiene subito a precisare a Fanpage.it Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert. A Milano e nelle altre province lombarde è ancora fresco il ricordo dei nubifragi che hanno spezzato solo nel capoluogo 350 alberi provocando danni per tutta la regione per 100 milioni di euro. E soprattutto il maltempo è stata la causa della morte di quattro persone, tra cui di Chiara, la 16enne colpita da un albero caduto durante il temporale durante un campo scout nel Bresciano.

Le previsioni meteo di domani sabato 29 luglio

Per domani però fortunatamente nessun allerta e il meteorologo rassicura: "Chiariamo subito che il maltempo in arrivo non è nulla di paragonabile a quello che è accaduto nei giorni scorsi", precisa di nuovo Galbiati. E aggiunge: "Mentre sta aumentando la temperatura al Centro Sud, il Nord Italia nelle prossime ore sarà interessato da precipitazioni. Saranno fenomeni deboli e isolati".

Entra poi nel dettaglio: "In Lombardia i temporali interesseranno soprattutto le Alpi e le Prealpi dalla sera di domani sabato 29 luglio. Qualche temporale farà un passaggio rapido anche in pianura, anche a Milano quindi potrà arrivare la pioggia. Ma potrà essere un normale acquazzone estivo. Unico disagio è che scenderà acqua quando si sta facendo ancora i conti con i disagi dei nubifragi degli scorsi giorni". Infine conclude: "Domenica 30 luglio torna di nuovo il sole".

In Lombardia vento sempre più forte

Galbiati in un'intervista a Fanpage.it aveva commentato i forti temporali dei giorni scorsi paragonandoli ai tornado negli Stati Uniti: "Non sarà sempre così ovviamente per ogni temporali, ma può accadere spesso perché la forza dei venti sarà sempre più forte. Non avremo andamenti lineari però di sicuro quest'anno si stanno mettendo in fila molti eventi estremi che da decenni erano stati annunciati dai climatologi".