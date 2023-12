Disoccupato rapina una gioielleria sotto Natale: “Mi vergognavo di non avere un dono per mia moglie” Ex imbianchino, si è improvvisato rapinatore a 65 anni e ha tentato di svaligiare una gioielleria a Barlassina (Monza e Brianza) con uno spray urticante. “Ho perso il lavoro da cinque mesi, è dura”. È stato arrestato dai Carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Si improvvisa rapinatore a 65 anni e tenta di svaligiare una gioielleria."Ho perso il lavoro cinque mesi fa e da allora è molto dura, faccio fatica a stare dietro alle bollette di casa", avrebbe detto ai Carabinieri, secondo quanto riportato da Corriere della Sera. "Non potevo sopportare l’idea di presentarmi il giorno di Natale senza neanche un regalo per mia moglie", la sua giustificazione imbarazzata davanti ai militari che lo stavano conducendo in carcere.

È successo la mattina del 23 dicembre scorso, intorno alle 10.30, a Barlassina, piccolo comune della provincia di Monza. L'uomo, ex imbianchino di 65 anni, incensurato, ha fatto irruzione in una gioielleria del centro città e ha provato a impossessarsi di una collana di valore, spruzzando prima una bomboletta di spray urticante contro il titolare del negozio.

Fermato da un inserviente del locale di corso Roma, che ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine e il personale medico, si è immediatamente scusato con i i militari. L’autorità giudiziaria, nel frattempo, ha chiesto nei suoi confronti l’applicazione degli arresti domiciliari.