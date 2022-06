Diego, il 21enne morto in un incidente stradale. Gli amici: “Avevi un mondo davanti da scoprire” Diego aveva 21 anni: sabato pomeriggio si trovava in sella alla sua moto quando è stato urtato da un’altra. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, è morto il giorno successivo. Oggi, ci saranno i funerali.

A cura di Ilaria Quattrone

Diego, il ragazzo morto nell’incidente (Fonte: Facebook)

Si chiamava Diego Maccarana, il ragazzo di 21 anni – originario di Muggiò, comune in provincia di Monza e Brianza – che si spento nella giornata di domenica 12 giugno. Il 21enne era ricoverato da sabato all'ospedale di Lecco: il decesso è stato causato dalle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nella galleria del Moregallo, un tratto della strada provinciale 583.

Il ragazzo urtato da un'altra moto

In base alle prime ricostruzioni, il ragazzo era in sella alla sua moto, una Kawasaki Ninja, quando è stato urtato da un'altra moto – una Honda – che gli ha fatto perdere il controllo. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 che inizialmente erano arrivati in codice giallo, dopo aver visto le condizioni del ragazzo hanno valutato per un trasferimento in codice rosso. Oltre agli operatori, sono intervenuti i carabinieri che hanno svolto i rilievi del caso per ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità.

Il ricordo della sindaca e degli amici

Diego abitava a Muggiò. Con una grande passione per le moto, lavorava come meccanico sulle moto da pista. La sindaca, Maria Fiorito, era stata sua insegnante nella scuola elementare: "Sono molto provata per quanto accaduto, la famiglia e in particolare il fratello gemello Davide sono distrutti". Anche gli amici hanno condiviso diverse foto e pensieri sui social: "Quando rientravo dalle sessioni fotografiche incuriosito e con la purezza tipica di un ragazzo della tua età, con un mondo davanti da scoprire e da possedere, venivi vicino alla mia postazione e mi dicevi fammi vedere qualche foto dai. Fai buon viaggio Campione". I funerali si svolgeranno oggi alle 14.30 alla parrocchia San Giuseppe della Taccona di Muggiò.