Detenuto di 40 anni trovato morto impiccato in cella a Vigevano: sarebbe tornato libero tra un anno

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 40enne è stato trovato senza vita nella cella del carcere di Vigevano (in provincia di Pavia) dove era detenuto nella serata di lunedì 7 ottobre. L'uomo si sarebbe impiccato in un momento in cui la sorveglianza era più ridotta. Quando gli agenti della polizia penitenziaria sono entrati nella cella, era già deceduto. Il 40enne avrebbe finito di scontare la sua pena all'incirca tra un anno.

Non sono ancora chiare le motivazioni che hanno portato il 40enne, di origine magrebina, a togliersi la vita. La direzione dell'istituto penitenziario di Vigevano, una struttura di media sicurezza, non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, ma ha inviato come da protocollo una relazione al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Non è noto nemmeno se il detenuto avesse manifestato problemi di tipo psicologico in passato o se si trovasse in una condizione di fragilità.

Il sindacato Uilpa Polizia Penitenziaria attribuisce una responsabilità anche al sovraffollamento delle carceri italiane e alla mancanza di personale, che non permettono ai detenuti di poter essere seguiti in modo adeguato anche dal punto di vista sanitario e nemmeno controllati. Nel carcere di Vigevano ci sono in questo momento 360 detenuti, mentre la struttura dovrebbe accoglierne al massimo 218. Inoltre, sono in servizio 240 agenti, anche se il fabbisogno sarebbe di almeno 315.

"Una strage senza fine e senza precedenti", ha commentato Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, "rispetto alla quale la politica non pone alcun argine concreto". Questo di Vigevano è il 74esimo detenuto che decide di suicidarsi in carcere. "A questi", conclude De Fazio, "bisogna aggiungere sette appartenenti alla polizia penitenziaria che si sono tolti la vita".