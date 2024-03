Denuncia il furto dell’auto, dopo un mese scopre di averla parcheggiata per errore nel box del vicino A gennaio una donna si è presentata alla caserma dei carabinieri di Gorgonzola (Milano) per denunciare il furto della sua auto. Alcune settimane dopo un vicino l’ha chiamata dicendole che in realtà nessuno le aveva rubato la macchina, ma era stata lei ad aver parcheggiato per errore in un altro box. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repetorio

Una 60enne aveva denunciato alcune settimane fa ai carabinieri di Gorgonzola (nella Città Metropolitana di Milano) di essere stata vittima di un furto. Secondo quanto riferito dalla donna, una sera aveva parcheggiato la sua auto nel garage di casa, ma l'indomani mattina la vettura era sparita. Come ha scoperto circa un mese più tardi, però, la macchina non era stata rubata da nessuno, la 60enne aveva solo parcheggiato nel box del vicino.

Lo smarrimento dell'auto

La 60enne si era presentata a gennaio alla caserma dei carabinieri per denunciare il furto. La donna aveva avviato tutte le pratiche necessarie in caso di sospetto furto dell'auto, compresa la perdita del possesso. Era convinta, infatti, che qualcuno avesse portato via l'auto che pensava di aver correttamente parcheggiato nel suo garage.

Alcuni giorni fa, invece, le è arrivata una strana chiamata. Era un vicino di casa che le comunicava di aver trovato la sua macchina e che era nel suo box. Secondo quanto si è appreso, la 60enne si è trasferita da poco in un complesso residenziale appena costruito. La lunga fila di garage non è stata ancora numerata ed è ancora sottoposta ad alcuni lavori.

L'errore del box e la denuncia ritirata

Quindi per distrazione invece di parcheggiare nel suo box, la 60enne aveva infilato l'auto in quella del vicino che aveva la saracinesca solo appoggiata. Quest'ultimo, tra l'altro, non vive ancora là e per questo non si sarebbe accorto della presenza dell'auto della vicina per oltre un mese.

Così la 60enne prima è andata a recuperare la sua macchina per parcheggiarla nel suo garage. Dopodiché si è presentata nuovamente alla caserma dei carabinieri di Gorgonzola per dare ai militari la notizia del ritrovamento e ritirare la denuncia.