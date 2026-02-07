Denus Casagrande è scomparso da una settimana, i fratelli: “Vogliamo solo sapere se stia bene”

Denus Casagrande è scomparso da una settimana: i suoi familiari non hanno più sue notizie. L’uomo, originario di Pavia, da un mese era a Barcellona.

(Immagine di repertorio)

Denus Casagrande risulta scomparso. L'uomo, un 49enne, vive a Pavia e da circa un mese è andato a Barcellona. I suoi familiari, in particolare i fratelli, non hanno più sue notizie da una settimana e sono molto preoccupati. Solitamente erano sempre informati dei suoi spostamenti sia perché li condivideva con alcuni messaggi diretti a loro sia perché aggiornava molto spesso i suoi profili social. Dal 31 gennaio, però, è calato il silenzio.

Stando a quanto riportato dal quotidiano La Provincia Pavese, la famiglia ne ha denunciato la scomparsa negli uffici della questura di Pavia. Gli investigatori lo stanno cercando soprattutto a Barcellona. I fratelli hanno raccontato che il 49enne stava attraverso un periodo difficile soprattutto a causa della separazione con la moglie: "Gli siamo stati vicini anche quando lui sembrava non volerlo perché capivamo le sue difficoltà".

I familiari gli avevano proposto un percorso in psichiatria, ma lui l'avrebbe rifiutato e il sistema sanitario non li avrebbe assistiti: "Nostro fratello ha iniziato ad abusare di sostanze stupefacenti e ci hanno detto che la psichiatria non poteva fare nulla, che l'unica via era disintossicarsi".

Dopodiché era andato in Spagna: stava vivendo a Barcellona da un mese e i familiari seguivano gli aggiornamenti sui social. Da circa una settimana nessuno ha più sue notizie. I fratelli ne hanno quindi denunciato la scomparsa alla questura di Pavia, che ha trasmesso gli atti alla Farnesina che si è messa in contatto con le autorità spagnole. Oltre ai fratelli, anche i figli e un nipote sono andati in Spagna per cercarlo: "Sono stati lì quattro giorni, hanno appeso ovunque cartelli con il suo volto e la richiesta di aiuto per la sua scomparsa".

La famiglia vuole solo sapere che stia bene e chiedono aiuto a chiunque: "Ogni informazione, anche la più piccola su Denus in questo momento potrebbe essere decisiva".