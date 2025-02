video suggerito

Dedicano via Mentana al giornalista invece che alla battaglia, non è l'unico caso: tutte le targhe sbagliate di Viadana A Vidiana, in provincia di Mantova, il Comune ha deciso di rinnovare le targhe di alcune strade. Sono comparsi però alcuni strafalcioni, tra cui via Mentana dedicata al giornalista e non alla battaglia risorgimentale, via Bugno dedicata all'ex ciclista e non al lago vicino e infine via Sette Ladroni dedicata a un romanzo della pop star Madonna.

Rifanno il cartello stradale e dedicano la via al giornalista Enrico Mentana, ma è un errore: la strada infatti era in realtà dedicata alla battaglia risorgimentale omonima al direttore di Tg La7. É successo a Cizzolo, frazione di Viadana, in provincia di Mantova.

Tutto è cominciato quando il Comune ha deciso di rinnovare alcune targhe nel paese. Quella di via Mentana, dipinta sul muro quasi cinquant'anni fa, risultava ormai sbiadita e poco leggibile. Ecco allora che spunta il nuovo cartello in metallo, che riporta il nome "Mentana", ma con sotto la didascalia "Giornalista e presentatore televisivo". Si tratta però di uno strafalcione: la strada infatti è dedicata all'omonima battaglia avvenuta nel 1867 nella città di Mentana, nel Lazio, durante la quale si scontrarono le truppe pontificie e quelle garibaldine dopo la mancata presa di Roma. Tra l'altro l'autore dell'errore non ha tenuto presente che le norme italiane vieterebbero di dedicare vie a persone ancora in vita.

Ma non finisce qui: tra gli errori del restauro di Cizzolo ci sono anche via Bugno e via Sette Ladroni. La prima, che prende il nome da un piccolo lago del posto, è stata dedicata a Gianni Bugno, ex ciclista italiano. La seconda, invece, ispirata a una leggenda locale, nei nuovi cartelli risulterebbe fare riferimento al romanzo della popstar Madonna "Yakov e i Sette Ladroni". Il sindaco Nicola Cavatorta ha spiegato che si sarebbe trattato di un errore di distrazione: "Abbiamo coinvolto la Società Storica Viadanese, per un totale di 120 vie da rinfrescare. Su queste c’è stata una supervisione attenta, sulle successive 20, fatte senza il supoorto della Società Storica, un po’ meno e si è prodotto un dannoso fai da te".

Nel frattempo le targhe sbagliate sono state rimosse e il Sindaco ha chiosato scherzosamente: "Invitiamo il direttore Mentana a Viadana. Sarà nostro ospite d’onore".