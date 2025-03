video suggerito

Davide Lacerenza arrestato per spaccio e prostituzione: revocata la licenza della Gintoneria a Milano Il Questore di Milano Bruno Megale ha revocato la licenza del locale "La Gintoneria di Davide" al titolare Davide Lacerenza, arrestato con la socia Stefania Nobile a seguito dell'inchiesta che ha scoperchiato un presunto giro di droga e prostituzione.

Il Questore di Milano Bruno Megale ha revocato la licenza del locale “La Gintoneria di Davide” di via Napo Torriani al titolare Davide Lacerenza, arrestato con la socia Stefania Nobile a seguito dell'inchiesta di Procura e Guardia di finanza che ha scoperchiato un presunto giro di droga e prostituzione all'interno del bar.

I poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura hanno notificato questa mattina il provvedimento al titolare, nei confronti del quale è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari e che risulta indagato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per sfruttamento della prostituzione: in questo modo, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe ottenuto illeciti guadagni tramite prezzi maggiorati e consegne a domicilio delle prostitute.

Tenuto conto che il titolare è già stato destinatario di due provvedimenti di sospensione licenza ex art 100 TULPS (norma che persegue l’obiettivo di prevenire il reiterarsi di situazione pericolose, di impedire i comportamenti illeciti e di fornire una risposta all’allarme sociale), e in considerazione di una situazione "obiettivamente pericolosa e intollerabile per la sicurezza e l’ordine pubblico", il Questore di Milano ha così disposto la revoca della licenza.