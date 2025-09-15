Danneggiata la targa in memoria di Falcone e Borsellino a Bollate, il sindaco: “Gesto di persone senza valori”

Alcuni vandali hanno danneggiato la targa all’ingresso del parco di via Montessori, a Bollate (Milano). É già il secondo atto vandalico che la targa subisce nel giro di pochi mesi, ma il sindaco Francesco Vassallo ha dichiarato di volerla nuovamente riparare.

Alcuni vandali a Bollate, in provincia di Milano, hanno danneggiato e tentato di distruggere una targa in memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, magistrati simbolo della lotta alla criminalità organizzata. L'insegna si trova all'ingresso del parco di Bollate in via Montessori, che pochi anni fa è stato intitolato ai due magistrati.

É già la seconda volta che la targa viene vandalizzata nel giro di pochi mesi: la prima risale allo scorso giugno, quando il cartello era stato completamente distrutto e fatto a pezzi. In quell'occasione l'amministrazione comunale aveva espresso sdegno per il gesto compiuto e aveva provveduto a riparare il danno. La targa danneggiata era stata infatti sostituita con una nuova insegna ad agosto.

L'intenzione è di riparare o sostituire la targa anche questa volta. Contattato da Fanpage.it, il sindaco di Bollate, Francesco Vassallo, ha infatti dichiarato: "Condanniamo questi atti di inciviltà da parte di persone senza valori e senza senso civico. Perseveriamo nella convinzione che sia necessario mantenere alta la volontà di affermare valori di legalità e di memoria e ripristineremo, per l'ennesima volta, la targa ricordo".

Lo sdegno è arrivato anche da parte di alcuni cittadini, che hanno segnalato il gesto vandalico sulle pagine Facebook della città. "Non ho parole", scrive un residente, a cui fa eco un altro nei commenti del post: "É inaccettabile".