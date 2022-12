Daniel Dossena stroncato da un malore a 34 anni: era il più giovane assessore del suo paese Il più giovane assessore di Bolgare è morto a 34 anni stroncato da un malore. Daniel Dossena aveva iniziato la sua carriera politica nel 2014. Lascia una moglie e due figli piccoli.

A cura di Enrico Spaccini

La passione per la politica, l'impegno per la sua comunità e il volontariato mai dimenticato. Poi un malore, e Daniel Dossena muore poche ore dopo all'età di 34 anni. Ex segretario della Lega di Bolgare (in provincia di Bergamo), il più giovane assessore comunale del suo paese lascia così la moglie Sara e i loro figli di 8 mesi e di 4 anni.

Era a casa sua nella notte di venerdì 2 dicembre quando è stato colto all'improvviso da un malore. Poi la chiamata ai soccorsi del 118 che lo hanno trasportato d'urgenza al vicino ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Dossena, però, è deceduto poche ore più tardi.

Nonostante la giovane età, aveva già alle spalle diversi anni di carriera politica e una certa esperienza maturata. Otto anni fa, nel 2014, venne nominato capogruppo di maggioranza e mantenne la carica fino al 2019. Inoltre, fino alla scorsa estate, ricopriva il ruolo di segretario della Lega di Bolgare.

Il più giovane assessore di Bolgare

Poi la nomina ad assessore, con deleghe ad Ambiente, Commercio, Agricoltura e Informazione. E non un semplice assessore, ma il più giovane di tutta Bolgare. Nel frattempo, però, lavorava anche come responsabile di vendite alla ‘Laura Catering srl' nella vicina Carobbio ed era impegnato anche nella protezione civile, come volontario

Saputo della sua morte, in tanti hanno voluto ricordare il giovane assessore. Dagli amici con cui andava alle feste di paese, come il Bolgher Fest, alle varie segreterie del partito. "Lo ricordiamo per la sua disponibilità, gentilezza, la correttezza e l'impegno nella gestione della cosa pubblica", si legge in un gruppo Facebook.