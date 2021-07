in foto: Mace Milano (Fonte: Instagram)

Lunedì 5 luglio a partire dalle 21 sarà possibile seguire il live set di Mace, produttore e dj milanese, che andrà online in streaming gratuito sul canale YouTube. L'evento è stato registrato dall'Arco trionfare della Galleria Vittorio Emanuele II. Il concerto, denominato “Mace x Milano. Dal tramonto all'alba”, durerà cinquanta minuti e ha l'obiettivo di sancire la ripartenza della musica.

Nessuno ha mai suonato sul tetto della Galleria

Gli spettatori assisteranno a uno spettacolo che vedrà scenografie cangianti e tantissimi ospiti. Il concerto ha avuto il patrocinio del comune: è la prima volta che un artista suona in una location del genere: "Sono venuti da me con questa modesta richiesta di utilizzare la terrazza che sovrasta la galleria – ha raccontato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala -. E noi abbiamo detto di sì, per la qualità della proposta e dell'artista, ma anche per le istanze che si stanno portando avanti verso il mondo dello spettacolo che ha sofferto tantissimo e che ora ha bisogno di ripartire con slancio".

Ecco tutti gli ospiti che hanno partecipato al concerto

Tra gli ospiti ci saranno Gemitaiz, Rkomi, Colapesce, Venerus, Joan Thiele e i musicisti Rodrigo D'Erasmo, Enrico Gabrielli e Danny Bronzini. Tutti gli artisti hanno partecipato gratuitamente. L'obiettivo del concerto sarà quello di consacrare "la ripartenza della musica" dopo un anno di stop a causa della pandemia da Covid-19. Il luogo non è stato scelto a casa: "Ho bene in mente – racconta Mace – le immagini di una piazza Duomo deserta durante la pandemia, con tutto quel silenzio che faceva male in questa città incasinata per eccellenza”.